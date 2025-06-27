Необходимо поставить штрафы за качество газа на паузу до завершения военного положения.

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Об этом заявил президент ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрей Мизовец.

«Это подход совершенно неразумный. Я уверен, что все эти штрафные санкции нужно отменять», — отметил он.

По мнению эксперта, необходимо как минимум поставить действие штрафов на паузу до завершения военного положения. Мизовец подчеркнул, что «производители энергии в нашей стране должны стоять на первом месте. Наряду с оружейными производителями. И врачами, и спасателями».

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Поэтому, по его словам, нынешний подход «ведет прямо в никуда».

Он подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны добывающие компании иногда физически не имеют возможности обеспечить нормативное качество газа по объективным причинам: «Я не встречал случаев, когда добыватели злоупотребляли тем, что подавали некачественный газ в газотранспортную систему, именно по субъективным причинам. Ну, а если причины произошли объективные, то, мне кажется, это точно не их вина, что на скважину или оборудование, которое готовит газ к подаче в газотранспортную систему, прилетела ракета или шахед и выбила их из строя».

Также он выразил обеспокоенность тем, что штрафы и требования по качеству газа, заложенные в Кодексе ГТС, не учитывают реалии войны.

«Как минимум, какими-то отдельными решениями, если мы не можем изменить кодекс газотранспортной системы, [… ] это все нужно урегулировать на уровне НКРЭКУ или Кабмина», — заявил Мизовец.

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Мизовец подчеркнул, что государство вместо этого должно поддерживать пострадавшие компании: «Напротив, в данном случае государство должно идти на встречу и по возможности предоставлять какие-то льготные кредиты, какие-то отсрочки, возможно, даже по налогам. […] Компания, пострадавшая от обстрелов, максимально оперативно ремонтировала свои мощности для подачи газа в газотранспортную систему».

Напомним, основательница Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак также заявила, что государство должно поддержать пострадавшие от обстрелов газодобывающие предприятия, а не налагать на них штрафы за временное отклонение от стандартов качества.