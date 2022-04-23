Необоснованное использование почти 10 млн грн бюджетных средств: экс-председателю Госрезерва уведомлено о подозрении

По месту жительства подозреваемого проведены обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) бывшему председателю Государственного агентства резерва Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Гепрокуратуры.

По данным следствия, бывший глава Госрезерва Украины в 2017 году необоснованно использовал более 9,5 млн грн бюджетных средств на оплату и поставку в государственный резерв сверхнормовых тонн моторного масла, разрешения на финансирование которых не было.

В этот период должность главы Государственного агентства резерва Украины занимал Вадим Мосийчук.

В настоящее время проведены обыски по месту жительства, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется следователями управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Нацполиции Украины при оперативном сопровождении работников Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Напомним, экс-председатель Госрезерва подал в суд на Кабмин из-за своего увольнения.

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