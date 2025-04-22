Несмотря на доход более чем в 100 миллиардов гривен, Укрзализныця закончила год с убытком в 4,2 млрд – Опендатабот

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УЗ, неизменный лидер индекса, в прошлом году получила 102,9 млрд грн дохода (+11% за год). Тем не менее, по итогам года компания все равно вышла в убыток: 4,2 млрд грн.

Всего по итогам года 10 лучших компаний в сфере транспорта и почты получили 243,7 млрд грн дохода. За год их совокупный доход вырос на 11,7%. Из них половина компаний-лидеров принадлежит государству, и именно на них приходится более 70% совокупного дохода топа: 171,9 млрд грн.

Напомним, ранее эксперты рынка указывали, что убытки на Укрзализныце генерирует пассажирское направление (около 15 млрд в прошлом году), а также избыточная инфраструктура — малодеятельные станции и пути, на содержание которых компания также тратит ежегодно более десяти миллиардов гривен.

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Ранее стало известно, что Кабмин упростил процедуры и теперь Укрзализныця сможет самостоятельно продавать металлолом и щебень. По оценкам, это даст ей более 2 млрд грн дополнительной прибыли. Это позволит удержать тарифы на грузы и пассажирские перевозки на текущем уровне и не раскручивать инфляцию.