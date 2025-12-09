Несмотря на войну, ГМК Украины обеспечил 7,2% ВВП Украины в прошлом году – исследование

Реклама

Украинская тяжелая промышленность, несмотря на масштабные разрушения и резкое падение производства за последнее десятилетие, сохраняет весомую роль в национальной экономике и продолжает удерживать позиции на мировых рынках. В 2024 году горно-металлургический комплекс обеспечил 7,2% ВВП Украины и остается одним из крупнейших инвесторов в промышленность: даже в военных условиях объем вложений в сектор составил 650 млн долларов, что составляет почти 20% всех промышленных инвестиций страны.

Промышленность пережила три волны ударов: аннексию и боевые действия 2014 года, потерю Мариуполя в 2022 и системные энергетические кризисы, сопровождающие страну с начала полномасштабного вторжения.

В 2013 году Украина производила 33 млн. тонн стали и входила в число крупнейших мировых игроков. Но уже в 2014–2021 годах производство сократилось до 22 млн. тонн, а после разрушения «Азовстали» и комбината им. Ильича объемы упали до 6 млн тонн в 2022 году – самого низкого показателя в истории независимой Украины. Впрочем, после возобновления работы морского коридора ситуация частично улучшилась – в 2024 году выплавка стали выросла до 7,5 млн тонн.

Также Украина остается важным игроком на глобальном рынке сырья: в прошлом году мы экспортировали 33,7 млн. тонн железной руды и 1,3 млн. тонн чугуна - это существенные объемы, если учесть близость предприятий к фронту, разрушенную логистику и зависимость от нестабильной энергосистемы.

Отрасль работает в убыток, но продолжает поддерживать экономику и сохранять рабочие места: по оценкам GMK Centre, одно рабочее место в металлургии создает до 4-5 рабочих мест в смежных отраслях, а дефицит кадров, усилившийся из-за мобилизации и релокации населения, влияет на стабильность целых промышленных регионов. Содержание работников и частичное финансирование простой стали необходимостью: без людей возобновить производство после войны будет невозможно.

Сейчас самым тяжелым испытанием для металлургов, кроме войны, является стремительный рост тарифов, прежде всего, на электроэнергию и грузовые перевозки. В ЕС немаловажную роль в поддержке тяжелой промышленности играет государство: правительства системно компенсируют металлургам высокие энергетические и даже логистические расходы. В Украине стоимость электроэнергии, как и грузовые железнодорожные перевозки, иногда дороже, чем в странах ЕС.

Как известно, за 5 лет крупнейшие метпредприятия уплатили налоги и сборы на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Но в случае роста тарифов государственных монополий, прежде всего грузового тарифа "Укрзализныци", бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.