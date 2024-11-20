Несмотря на войну и благодаря "єОселі": пользуются ли украинцы возможностью приобрести жилье в ипотеку

Из всех украинских банков кредиты на приобретение жилья в сентябре предоставляли только 12 финансовых учреждений из 39, принявших участие в опросе НБУ.

НБУ фиксирует спад ипотечного кредитования на Украине. В сентябре банки выдали 681 ипотечный кредит в общей сложности на 1,2 млрд грн, что чуть меньше, чем в предыдущем месяце.

Об этом говорится в отчете НБУ о результатах ежемесячного опроса банков по ипотечному кредитованию в сентябре 2024 года.

В НБУ отметили, что объем предоставленных населению ипотечных кредитов в сентябре 2024 года сократился по сравнению с августом 2024 года на 1,8%, а по сравнению с сентябрем прошлого – на 0,6%.

Из всех украинских банков кредиты на приобретение жилья в сентябре предоставляли только 12 финансовых учреждений из 39, принявших участие в опросе. При этом в условиях продолжающейся войны наблюдается постоянная тенденция: большинство сделок заключаются на вторичном рынке недвижимости.

В то же время безусловным двигателем ипотечного сегмента банковских услуг является государственная программа льготного кредитования "єОселя". Почти все кредиты на покупку жилья украинцы оформляли в рамках этой программы.

В НБУ также добавили, что средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в сентябре выросла на 0,1% по сравнению с августом – до 8,3% годовых.

Что касается региональной статистики, наибольшее количество жилья в ипотеку было приобретено в столице и Киевской области, а в тройку лидеров вошли Львовская и Одесская области.

НБУ привел конкретные цифры показателей по регионам-лидерам:

Киевская область – 371 договор на 714,8 млн. грн (59,3% от общего объема);

Львовская область – 38 договоров на 72,3 млн. грн;

Одесская область – 30 договоров на 47,9 млн. грн;

Винницкая область – 25 договоров на 41,9 млн. грн.

Напомним, Украинцам, которые в результате войны стали внутренними переселенцами, улучшили условия для покупки жилья по программе "єОселя". Правительство внесло изменения в условия доступного ипотечного кредитования граждан Украины "єОселя" для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и членов их семей первой степени родства. В частности, Кабмин существенно увеличил возраст жилья, доступного по программе льготного кредитования "єОселя".

Читайте также: