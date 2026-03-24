Несмотря на войну Украина сохраняет позиции среди крупнейших мировых производителей стали

Основу металлургической отрасли Украины составляют шесть предприятий: комбинаты Группы Метинвест «Запорожсталь» и «Каметсталь», «АрселорМиттал Кривой Рог», а также «Интерпайп Сталь», Днепровский металлургический завод и «Днепроспецсталь». Они продолжают работать в условиях рисков безопасности и экономических ограничений.

В частности, «Запорожсталь» после остановки в начале полномасштабного вторжения возобновила производство: сейчас она может выпускать до 4 млн. тонн чугуна и 3,6 млн. тонн горячего проката в год. На предприятии работают около 8,5 тысяч человек, более 1300 из которых мобилизованы в Сил обороны.

Как пояснил начальник технического управления предприятия Иван Зайцев, производство стали является сложным многоступенчатым процессом от подготовки железорудного сырья до выплавки чугуна и последующей очистки металла от примесей. «При температуре свыше 2000°C железо плавится и превращается в чугун. А его впоследствии очищают в сталь», – говорит он.

Сталь широко используется в повседневной жизни – от автомобилей и бытовой техники до мостов, рельсов и строительных конструкций. По данным отрасли только один автомобиль содержит около 900 кг стали. А восстановление инфраструктуры Украины после войны потребует сотни тысяч тонн металлопродукции.

В то же время, война существенно повлияла на отрасль: Украина потеряла часть производственных мощностей, в частности комбинаты «Азовсталь» и ММК имени Ильича в Мариуполе. Также была нарушена логистика из-за блокировки морских портов, что вынудило предприятия переориентироваться на экспорт через сухопутные маршруты.

«Около 60% продукции сегодня экспортируется преимущественно в страны ЕС. В то же время, внутренний рынок постепенно восстанавливается благодаря потребностям в восстановлении», - говорит аналитик GMK Center Андрей Глущенко.

Несмотря на вызовы, отрасль сохраняет производство благодаря наличию собственной сырьевой базы: у Украины есть значительные запасы железной руды, что позволяет поддерживать металлургический цикл даже в условиях войны.

Эксперты отмечают, что металлургия будет играть ключевую роль в послевоенном восстановлении страны, ведь спрос на сталь для строительства жилья, мостов и транспортной инфраструктуры будет расти.

Как известно, в прошлом году металлургическая отрасль принесла Украине 15,2% экспортных доходов (6,4 млрд долларов). Ключевыми товарами оставались железная руда ($2,8 млрд) и сталь ($2,4 млрд). Также ГМК обеспечил 18,3% от общих капитальных инвестиций в украинскую промышленность в 2024 году. А крупнейшие металлургические компании отрасли (Метинвест, АрселорМиттал Кривой Рог, Интерпайп, DCH Steel, Ferrexpo) суммарно уплатили почти миллиард долларов налоговых платежей.