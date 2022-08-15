Нет денег на дороги: Кабмин хочет вернуть акцизный сбор для всех видов топлива

По расчетам правительства такая инициатива принесет госбюджету 2 млрд грн в месяц.

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект об отмене льготного налогообложения на горючее.

Об этом идет речь на сайте парламента.

В пояснительной записке к документу автор документа, премьер Денис Шмигаль жалуется, что в стране существует значительный дефицит средств для финансирования дорожного хозяйства.

"Государственный дорожный фонд практически лишен источников формирования, поскольку прогнозный объем поступления средств из оставшихся источников составил около 0,1% от объема, предусмотренного утвержденной росписью государственного бюджета", – говорится в сообщении.

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По словам Шмыгаля, для финансирования дорожных работ практически совсем отсутствуют средства. Это не позволяет удерживать сеть автомобильных дорог государственного значения в надлежащем состоянии. Также нет денег на проведение аварийно-восстановительных работ на участках дорог и мостах, подвергшихся разрушениям и повреждениям в результате боевых действий.

Таким образом, премьер предлагает установить ставки акцизного налога на бензины моторные, тяжелые дистилляты и другие нефтепродукты, сжиженный газ, бутан, изобутан в размере 100 евро за 1000 литров.

По расчетам правительства такая инициатива принесет госбюджету 2 млрд грн в месяц.

Напомним, что Владимир Зеленский подписал закон о возврате пошлин и обложении НДС на растаможку авто и импортные товары.

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