Нетипичный тренд декабря: в Украине неожиданно подешевел популярный овощ

В Украине на первой неделе декабря зафиксировали снижение оптовых цен на тепличные огурцы тенденцию, которую специалисты называют нетипичной для этого периода.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По их данным, тепличный огурец сегодня продается по 90–120 грн/кг ($2,13–2,84/кг), что в среднем на 10% дешевле недели назад. Поставщики объясняют: удешевление стало вынужденным шагом из-за слабого спроса, который в этом году заметно ниже, чем обычно в декабре.

Причиной падения цен стало нежелание оптовых компаний и торговых сетей закупать крупные партии продукции. Ритейл заявляет о низкой скорости продаж, что приводит к накоплению значительных запасов на складах. Из-за задержек в сбыте часть продукции постепенно теряет качество.

При этом тепличный огурец в Украине остается примерно на 13% дороже, чем в этот период прошлого года.

Большинство операторов рынка считают текущую ситуацию временной и предполагают, что уже на следующей неделе цены могут снова пойти вверх.

