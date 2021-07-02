Неурожай, засуха и кражи: депутаты хотят страховать украинских фермеров

Речь идет о возмещении 60% страховых выплат по бюджетных средств.

Украинские фермеры будут страховать от неурожая и краж.

Законопроект был принят Верховной Радой, рассказали в Сніданку з 1+1.

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Документ предусматривает введение нового вида договора страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой. Речь идет о возмещении 60% страховых выплат по бюджетных средств.

Среди обстоятельств, за которые планируют выплачивать такую страховку, — это вымерзания, бури, ливни, засуха, развитие болезней и вредителей, а также кражи. Этим законом народные депутаты хотят поддержать аграриев в борьбе с непредвиденными обстоятельствами и продолжить развитие аграрного сектора.

Как сообщалось, Кабинет министров предлагает ввести новый налог на землю в Украине. Размер налога будет зависеть от нормативной денежной оценки и будет рассчитываться по формуле — с учетом коэффициента индексации. Те участки, которые не будут иметь денежной оценки, будут облагаться по единой государственной ставке.

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