Неутешительный прогноз для украинцев: что будет с ценами в следующем году

По прогнозам чиновников, в следующем году цены вырастут на 30%. Что касается инфляции, она будет оставаться высокой, но ее рост замедлится.

Как пояснили в Кабмине, в следующем году ценовая динамика на потребительском рынке будет формироваться под действием разнонаправленных факторов, что повлияет на рост цен.

Такой прогноз заложен в проекте закона о государственном бюджете на 2023 год (№8000).

Также читайте Проигравшая Россия укрепит Запад и станет менее полезной для КНР — CNN

"С одной стороны, введение моратория на повышение цен и тарифов на коммунальные услуги, снижение мировых цен на энергоносители, подавленный потребительский спрос будут сдерживать динамику потребительских цен. С другой стороны, существенное влияние на динамику цен будут оказывать факторы предложения и затратные факторы – уменьшение предложения сельскохозяйственной продукции, усложнение логистических путей, лаговое влияние от роста цен производителей. Постепенное восстановление экспорта также будет оказывать давление на рост цен на торгуемые товары в сторону паритета с мировыми ценами", — говорится в пояснительной записке.

Напомним, 13 сентября Кабмин поддержал проект государственного бюджета на 2023 год. В проекте госбюджета, в частности, предусмотрены расходы на сектор безопасности и обороны на уровне 1 трлн. 136 млрд. грн., или почти 50% всего бюджета.

Что будет с экономикой и хватит ли денег на зарплаты бюджетникам и пенсии - Тарас Батенко в ТСН

Читайте также: