Невысокий спрос: в Украине снижают цены на продукт из борщевого набора

В то же время цены на него выше прошлогодних.

В Украине снижают цены на морковь.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Как отмечают производители, спрос на морковь сегодня остается невысоким: оптовые компании закупают ее согласно запросам на продукцию на длительное хранение, что отрицательно сказывается на общем уровне цен.

"Да, на сегодняшний день производители отгружают морковь по 15-23 грн/кг (0,36-0,56 долларов/кг), в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий овощей, что в среднем на 21% дешевле чем неделей ранее. Причиной Снижение цен на корнеплоды эксперты проекта называют сезонное увеличение предложения на фоне достаточно сдержанного спроса на эту продукцию. Стремясь активизировать продажи, фермеры вынуждены пересматривать отпускные цены на морковь в сторону понижения", – отмечают в EastFruit.

В то же время, несмотря на ценовое снижение, сегодня морковь в Украине стоит в среднем в 2,4 раза дороже аналогичного периода 2023 года.

Напомним, ранее эксперты рассказали, чего ожидать украинцам от цен на продукты. В частности, о причинах роста стоимости некоторых популярных из них рассказал экономист и член совета НБУ Украины Василий Фурман.

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