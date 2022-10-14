Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Нидерланды помогут Украине пережить зиму: выделят €70 млн на отопительный сезон

Дата публикации
Просмотры
157
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Нидерланды помогут Украине пережить зиму: выделят €70 млн на отопительный сезон

Фото: УНИАН

Нидерланды планируют выделить 70 миллионов евро, чтобы помочь Украине обеспечить обычный отопительный сезон.

Об этом министр внешней торговли Нидерландов только Шрайнемахер написала в сервисе микроблогов Twitter.

“С приближением зимы проблемы украинцев только усугубляются. Дома, водопровод и отопление нуждаются в срочном ремонте. Я объявила Всемирному банку, что Нидерланды готовы выделить 70 миллионов евро специально на эту зиму”, – написала она.

Отопительный сезон в Украине

Отопительный сезон начнется вовремя, без перенесений и изменений. Он начнется, как только в течение 3 дней среднесуточная температура будет ниже +8 °C.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что готовность Украины к отопительному сезону составляет 88%. В первой декаде октября этот показатель должен приблизиться к 100%.

Читайте также:

От термопосуды до спальников: как выбрать качественное снаряжение на зиму

От термопосуды до спальников: как выбрать качественное снаряжение на зиму

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
157
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация