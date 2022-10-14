Нидерланды помогут Украине пережить зиму: выделят €70 млн на отопительный сезон

Нидерланды планируют выделить 70 миллионов евро, чтобы помочь Украине обеспечить обычный отопительный сезон.

Об этом министр внешней торговли Нидерландов только Шрайнемахер написала в сервисе микроблогов Twitter.

Met de winter in aantocht worden de problemen voor de Oekraïners alleen maar groter. Huizen, waterleidingen & verwarmingen moeten dringend worden gerepareerd. Bij de Wereldbank aangekondigd даты и к наменам NL alvast € 70 miljoen ter beschikking stel, специальные внутренние зимы. pic.twitter.com/zyML0MQJBW — Liesje Schreinemacher (@LSchreinemacher) октябрь 12, 2022

“С приближением зимы проблемы украинцев только усугубляются. Дома, водопровод и отопление нуждаются в срочном ремонте. Я объявила Всемирному банку, что Нидерланды готовы выделить 70 миллионов евро специально на эту зиму”, – написала она.

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Отопительный сезон в Украине

Отопительный сезон начнется вовремя, без перенесений и изменений. Он начнется, как только в течение 3 дней среднесуточная температура будет ниже +8 °C.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что готовность Украины к отопительному сезону составляет 88%. В первой декаде октября этот показатель должен приблизиться к 100%.

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