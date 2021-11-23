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Никаких анонимов и два контакта в день: в Украине хотят ужесточить требования к коллекторам

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Никаких анонимов и два контакта в день: в Украине хотят ужесточить требования к коллекторам

УНИАН

Нацбанк собрал основные жалобы должников и готовит изменения в законодательство.

В Украине планируется установить новые требования к работе коллекторов – никаких анонимных звонков, только до двух контактов в день и чтобы они были вежливыми и не оскорбляли должников.

Соответствующие изменения в законы по защите потребителей при урегулировании просроченной задолженности до 22 декабря 2021 года находятся на обсуждении. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Какие изменения предлагают внести в законы о работе коллекторов:

  • При контакте с должниками коллекторы не должны взаимодействовать анонимно и должны будут называть полное юридическое название компании. Это не может быть имя взаимодействующего лица, номер телефона, случайный набор цифр/букв и т.д.
  • Обязать коллекторов обеспечивать надлежащее качество взаимодействия с должниками. Часто телефонные и видеопереговоры, отправка текстовых, голосовых и других сообщений, а также почтовых отправлений не позволяют потребителям услышать/прочитать/увидеть всю надлежащую информацию о задолженности, что приводит к анонимности и другим проблемам.
  • Запретить при взаимодействии грубый, повышенный тон разговора, нецензурную лексику.
  • Запретить унижать должников, в частности, в отношении личных качеств потребителя или другого лица, внешнего вида, интеллекта и других качеств, не имеющих отношения к задолженности.
  • Запретить психическое и/или физическое давление на человека.
  • Запретить обнародование персональных данных.
  • Запретить распространение информации о личных имущественных и неимущественных отношениях, сведения о событиях и явлениях в бытовой, профессиональной и других сферах жизни.
  • Запретить использование недостоверной информации о виде деятельности, должности, квалификации, опыте и полномочиях лица, осуществляющего взаимодействие, и ложных, неполных или неточных сведений.
  • Запретить при взаимодействии введение в заблуждение относительно:
  1. размера, характера, правовых оснований возникновения просроченной задолженности, а также последствия для лица;
  2. возможности рассмотрения вопроса о проведении реструктуризации задолженности только при определенных условиях (предварительного погашения задолженности) или уведомления об отказе в проведении реструктуризации;
  3. прав личности, предусмотренных действующим законодательством Украины;
  4. правового статуса договора о потребительском кредите;
  5. допустимой периодичности взаимодействий.
  • Запретить совершать действия, посягающие на личное достоинство, права, свободы, собственность лица, с которым осуществляется взаимодействие, или наносящие вред его репутации.
  • Запретить оказывать влияние другому лицу, с которым осуществляется взаимодействие, на потребителя, погашать задолженность за счет собственных средств или за счет других источников, включая путем заключения нового договора, продажи имущества, совершения каких-либо незаконных действий.
  • Не сообщать повторно предварительно предоставленную информацию по требованию лица, с которым осуществляется взаимодействие.
  • Запретить указание на конвертах почтовых отправлений информации, идентифицирующей, что письмо касается урегулирования просроченной задолженности.
  • Периодичность взаимодействия (по инициативе кредитодателя, нового кредитора, коллекторской компании) может быть не более двух раз в сутки и касается одного договора потребительского кредита и каждого лица.
  • Упростить механизм прекращения взаимодействия по требованию лиц: обязательства предупреждать лиц во время взаимодействия об их праве предоставить отказ от взаимодействия, принимать такой отказ, после чего сразу прекращать взаимодействие.
  • Урегулирование использования функции автоматического дозвона в течение не более 30 минут в сутки: касается отдельно потребителя и каждого другого лица, а также всех контактных номеров телефона; установление порядка расчета продолжительности использования функции автоматического дозвона.
  • Потребитель будет иметь право требовать предоставить информацию в письменном виде.
  • Коллекторам будет запрещено приходить на работу должников для встреч с ними.
  • Если потребитель предоставит документы об обращении в суд о непризнании долга или относительно открытия производства по делу о банкротстве потребителя, коллекторы не будут иметь права взаимодействия с целью урегулирования просроченной задолженности.

Напомним, в Украине действует больше 200 коллекторских компаний. В реестре Нацбанка таких пока 53.

Весной 2021 года были приняты изменения в законодательство об усилении защиты должников от шантажа со стороны коллекторов. В частности, банки и кредитные учреждения должны информировать потребителей, что "перепродали" их долг коллекторской компании.

О нарушении коллекторов жаловаться следует в финансовое учреждение и Нацбанк. Если коллектор дважды нарушил требования по этическому поведению, то финучреждение должно досрочно разорвать договор с такими коллекторскими компаниями.

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