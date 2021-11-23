Никаких анонимов и два контакта в день: в Украине хотят ужесточить требования к коллекторам

Нацбанк собрал основные жалобы должников и готовит изменения в законодательство.
В Украине планируется установить новые требования к работе коллекторов – никаких анонимных звонков, только до двух контактов в день и чтобы они были вежливыми и не оскорбляли должников.
Соответствующие изменения в законы по защите потребителей при урегулировании просроченной задолженности до 22 декабря 2021 года находятся на обсуждении. Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Какие изменения предлагают внести в законы о работе коллекторов:
- При контакте с должниками коллекторы не должны взаимодействовать анонимно и должны будут называть полное юридическое название компании. Это не может быть имя взаимодействующего лица, номер телефона, случайный набор цифр/букв и т.д.
- Обязать коллекторов обеспечивать надлежащее качество взаимодействия с должниками. Часто телефонные и видеопереговоры, отправка текстовых, голосовых и других сообщений, а также почтовых отправлений не позволяют потребителям услышать/прочитать/увидеть всю надлежащую информацию о задолженности, что приводит к анонимности и другим проблемам.
- Запретить при взаимодействии грубый, повышенный тон разговора, нецензурную лексику.
- Запретить унижать должников, в частности, в отношении личных качеств потребителя или другого лица, внешнего вида, интеллекта и других качеств, не имеющих отношения к задолженности.
- Запретить психическое и/или физическое давление на человека.
- Запретить обнародование персональных данных.
- Запретить распространение информации о личных имущественных и неимущественных отношениях, сведения о событиях и явлениях в бытовой, профессиональной и других сферах жизни.
- Запретить использование недостоверной информации о виде деятельности, должности, квалификации, опыте и полномочиях лица, осуществляющего взаимодействие, и ложных, неполных или неточных сведений.
- Запретить при взаимодействии введение в заблуждение относительно:
- размера, характера, правовых оснований возникновения просроченной задолженности, а также последствия для лица;
- возможности рассмотрения вопроса о проведении реструктуризации задолженности только при определенных условиях (предварительного погашения задолженности) или уведомления об отказе в проведении реструктуризации;
- прав личности, предусмотренных действующим законодательством Украины;
- правового статуса договора о потребительском кредите;
- допустимой периодичности взаимодействий.
- Запретить совершать действия, посягающие на личное достоинство, права, свободы, собственность лица, с которым осуществляется взаимодействие, или наносящие вред его репутации.
- Запретить оказывать влияние другому лицу, с которым осуществляется взаимодействие, на потребителя, погашать задолженность за счет собственных средств или за счет других источников, включая путем заключения нового договора, продажи имущества, совершения каких-либо незаконных действий.
- Не сообщать повторно предварительно предоставленную информацию по требованию лица, с которым осуществляется взаимодействие.
- Запретить указание на конвертах почтовых отправлений информации, идентифицирующей, что письмо касается урегулирования просроченной задолженности.
- Периодичность взаимодействия (по инициативе кредитодателя, нового кредитора, коллекторской компании) может быть не более двух раз в сутки и касается одного договора потребительского кредита и каждого лица.
- Упростить механизм прекращения взаимодействия по требованию лиц: обязательства предупреждать лиц во время взаимодействия об их праве предоставить отказ от взаимодействия, принимать такой отказ, после чего сразу прекращать взаимодействие.
- Урегулирование использования функции автоматического дозвона в течение не более 30 минут в сутки: касается отдельно потребителя и каждого другого лица, а также всех контактных номеров телефона; установление порядка расчета продолжительности использования функции автоматического дозвона.
- Потребитель будет иметь право требовать предоставить информацию в письменном виде.
- Коллекторам будет запрещено приходить на работу должников для встреч с ними.
- Если потребитель предоставит документы об обращении в суд о непризнании долга или относительно открытия производства по делу о банкротстве потребителя, коллекторы не будут иметь права взаимодействия с целью урегулирования просроченной задолженности.
Напомним, в Украине действует больше 200 коллекторских компаний. В реестре Нацбанка таких пока 53.
Весной 2021 года были приняты изменения в законодательство об усилении защиты должников от шантажа со стороны коллекторов. В частности, банки и кредитные учреждения должны информировать потребителей, что "перепродали" их долг коллекторской компании.
О нарушении коллекторов жаловаться следует в финансовое учреждение и Нацбанк. Если коллектор дважды нарушил требования по этическому поведению, то финучреждение должно досрочно разорвать договор с такими коллекторскими компаниями.
Читайте также:
- Террор коллекторов прекращен: в Украине вступил в силу новый закон.
- Украинцев после приобретения новой SIM-карты терроризируют коллекторы: почему это происходит и как защититься?