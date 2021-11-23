Никаких анонимов и два контакта в день: в Украине хотят ужесточить требования к коллекторам

Никаких анонимов и два контакта в день: в Украине хотят ужесточить требования к коллекторам

Нацбанк собрал основные жалобы должников и готовит изменения в законодательство.

В Украине планируется установить новые требования к работе коллекторов – никаких анонимных звонков, только до двух контактов в день и чтобы они были вежливыми и не оскорбляли должников.

Соответствующие изменения в законы по защите потребителей при урегулировании просроченной задолженности до 22 декабря 2021 года находятся на обсуждении. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Какие изменения предлагают внести в законы о работе коллекторов:

При контакте с должниками коллекторы не должны взаимодействовать анонимно и должны будут называть полное юридическое название компании. Это не может быть имя взаимодействующего лица, номер телефона, случайный набор цифр/букв и т.д.

Обязать коллекторов обеспечивать надлежащее качество взаимодействия с должниками. Часто телефонные и видеопереговоры, отправка текстовых, голосовых и других сообщений, а также почтовых отправлений не позволяют потребителям услышать/прочитать/увидеть всю надлежащую информацию о задолженности, что приводит к анонимности и другим проблемам.

Запретить при взаимодействии грубый, повышенный тон разговора, нецензурную лексику.

Запретить унижать должников, в частности, в отношении личных качеств потребителя или другого лица, внешнего вида, интеллекта и других качеств, не имеющих отношения к задолженности.

Запретить психическое и/или физическое давление на человека.

Запретить обнародование персональных данных.

Запретить распространение информации о личных имущественных и неимущественных отношениях, сведения о событиях и явлениях в бытовой, профессиональной и других сферах жизни.

Запретить использование недостоверной информации о виде деятельности, должности, квалификации, опыте и полномочиях лица, осуществляющего взаимодействие, и ложных, неполных или неточных сведений.

Запретить при взаимодействии введение в заблуждение относительно:

размера, характера, правовых оснований возникновения просроченной задолженности, а также последствия для лица; возможности рассмотрения вопроса о проведении реструктуризации задолженности только при определенных условиях (предварительного погашения задолженности) или уведомления об отказе в проведении реструктуризации; прав личности, предусмотренных действующим законодательством Украины; правового статуса договора о потребительском кредите; допустимой периодичности взаимодействий.

Запретить совершать действия, посягающие на личное достоинство, права, свободы, собственность лица, с которым осуществляется взаимодействие, или наносящие вред его репутации.

Запретить оказывать влияние другому лицу, с которым осуществляется взаимодействие, на потребителя, погашать задолженность за счет собственных средств или за счет других источников, включая путем заключения нового договора, продажи имущества, совершения каких-либо незаконных действий.

Не сообщать повторно предварительно предоставленную информацию по требованию лица, с которым осуществляется взаимодействие.

Запретить указание на конвертах почтовых отправлений информации, идентифицирующей, что письмо касается урегулирования просроченной задолженности.

Периодичность взаимодействия (по инициативе кредитодателя, нового кредитора, коллекторской компании) может быть не более двух раз в сутки и касается одного договора потребительского кредита и каждого лица.

Упростить механизм прекращения взаимодействия по требованию лиц: обязательства предупреждать лиц во время взаимодействия об их праве предоставить отказ от взаимодействия, принимать такой отказ, после чего сразу прекращать взаимодействие.

Урегулирование использования функции автоматического дозвона в течение не более 30 минут в сутки: касается отдельно потребителя и каждого другого лица, а также всех контактных номеров телефона; установление порядка расчета продолжительности использования функции автоматического дозвона.

Потребитель будет иметь право требовать предоставить информацию в письменном виде.

Коллекторам будет запрещено приходить на работу должников для встреч с ними.

Если потребитель предоставит документы об обращении в суд о непризнании долга или относительно открытия производства по делу о банкротстве потребителя, коллекторы не будут иметь права взаимодействия с целью урегулирования просроченной задолженности.

Напомним, в Украине действует больше 200 коллекторских компаний. В реестре Нацбанка таких пока 53.

Весной 2021 года были приняты изменения в законодательство об усилении защиты должников от шантажа со стороны коллекторов. В частности, банки и кредитные учреждения должны информировать потребителей, что "перепродали" их долг коллекторской компании.

О нарушении коллекторов жаловаться следует в финансовое учреждение и Нацбанк. Если коллектор дважды нарушил требования по этическому поведению, то финучреждение должно досрочно разорвать договор с такими коллекторскими компаниями.

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