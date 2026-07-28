Никогда не выбрасывайте эти чеки, потому что "влетите" на деньги: украинцев предупредили о коварной схеме мошенников

Банкомат / © Фото из открытых источников

Реклама

Привычка печатать чек после снятия наличных денег в банкомате может создать риск для безопасности банковского счета. Мошенники могут использовать бумажные квитанции, оставленные у банкоматов, для сбора информации, помогающей им в мошеннических схемах.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Правоохранители рекомендуют не оставлять распечатанные чеки возле банкоматов, ведь они могут содержать информацию о банковской карте и проведенных операциях. Чтобы свести к минимуму риски, лучше отказаться от печати квитанции, забрать ее с собой или уничтожить после использования.

Реклама

Если нужно проверить остаток средств на счете, в полиции советуют делать это прямо на экране банкомата или через мобильное приложение банка.

Как безопасно пользоваться банкоматом

Также правоохранители напоминают другие правила безопасного пользования банкоматами:

перед началом операции внимательно осмотрите клавиатуру, дисплей и картоприемник на наличие посторонних устройств или накладок;

при вводе PIN-кода прикрывайте клавиатуру рукой, чтобы скрытые камеры не могли зафиксировать комбинацию цифр;

не принимайте помощь от незнакомцев у банкомата, поскольку это может быть частью мошеннической схемы.

Если банкомат задержал карту, необходимо связаться с банком по телефону, указанному непосредственно на банкомате. Не рекомендуется использовать номера, написанные от руки или размещенные отдельно на устройстве. Кроме того, следует как можно скорее заблокировать карту через мобильное приложение банка.

Напомним, с 1 июля для украинцев продолжают действовать четко установленные лимиты на снятие наличных как внутри страны, так и за рубежом. Эти финансовые ограничения позволяют избегать массового снятия денег, обеспечивать равномерное распределение купюр между регионами и поддерживать бесперебойную работу банкоматов.

Реклама

Новости партнеров