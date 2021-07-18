Никому собирать урожай: в Латвии фермеры жалуются на отсутствие украинских заробитчан

Количество трудовых мигранитв существенно уменьшилась из-за пандемии коронавируса.

Латвийские фермеры жалуются на убытки из-за отсутствия украинских работников.

Об этом сообщает fbc.ua.

В Латвии фактически никому собирать урожай клубники, черешни и вишни. Сейчас многие латвийские фермеры говорят, что у них штат сборщиков урожая укомплектован лишь наполовину.

Отмечается, что в стране трудности из-за нехватки трудовой силы. Количество трудовых мигранитв существенно уменьшилась из-за пандемии коронавируса. Фермеры собираются обратиться к правительству с просьбой облегчить условия въезда для Украинской.

Как сообщалось, объем частных переводов из-за границы в Украину за 5 месяцев вырос по сравнению с прошлым годом почти 11%, до $ 5,1 млдр. Больше всего денег поступило в Украину из Польши, США и Великобритании. Наименьшее из Швейцарии, Португалии, Норвегии.

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