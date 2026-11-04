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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Низкие прайс-кепы могут дополнительно увеличить дефицит электроэнергии зимой.

Действующие граничные цены (прайс-кепы) ограничивают возможности импорта электроэнергии и могут усугубить дефицит в зимний период. Предельные цены на украинском рынке следует повышать, заявил Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

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По словам Омельченко, украинские цены искусственно ограничены, в то время как на рынках ЕС электроэнергия может стоить дороже. В таких условиях импорт в Украину теряет коммерческий смысл.

«Кроме того, у нас сегодня ограничен и импорт электрической энергии, хотя, в принципе, почему ограничен, потому что надо поднимать прайс-кеп, я уже сколько об этом говорю, никто не хочет слышать», — отметил Омельченко.

Он подчеркнул, что проблема станет особенно острой зимой, когда потребность в дополнительной электроэнергии может возрасти.

"В результате коммерчески невыгодно импортировать электрическую энергию, а это значит, что может увеличиться дефицит, особенно в зимний период, если не увеличить уровень прайс-кепов", - заявил Омельченко.

Он добавил, что сейчас возможности импорта дополнительно ограничивают повреждения сетевой инфраструктуры: даже при наличии электроэнергии ее не всегда можно передать в дефицитные регионы через поврежденные подстанции.

Напомним, в настоящее время в Украине максимальный прайс-кеп на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке составляет 15 000 грн/МВтч, а на балансирующем рынке — 17 000 грн/МВтч.

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