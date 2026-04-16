Низкие прайс-кепы уже сократили импорт электроэнергии из ЕС — Первый энергетический совет

Реклама

По его словам , эффект от снижения граничных цен проявился практически сразу после их возврата на прежний уровень.

«1 апреля, из-за возвращения к жесткому ограничению цен на РДН Украины, объемы импорта снизились более чем вдвое от предыдущих суток, что впервые за долгое время обусловило дефицитность РДН в течение 6 утренних часов», — отметил он.

Рогозин подчеркнул, что в отдельные часы цены на украинском рынке искусственно оказались ниже европейских, что автоматически сделало импорт экономически невыгодным.

Реклама

"Снижению цен на электроэнергию можно было бы порадоваться, однако ограничение цен, как любое нерыночное искажение, имеет также негативные последствия - искажены стимулы для действующих участников рынка и потенциальных инвесторов", - подчеркнул он.

По его словам, такая политика не только ограничивает импорт в дефицитные часы, но и снижает доходы поколения, что затрудняет подготовку к следующему отопительному сезону.

Рогозин также предостерег, что сохранение жестких прайс-кепов в летний период, когда спрос будет расти, может усугубить дефицит электроэнергии и привести к увеличению ограничений для потребителей.

Ранее бизнесмен, основатель энергетического холдинга Игорь Тынный отметил, что украинский энергетический рынок теряет инвестиции и возможности развития из-за жесткого государственного регулирования цен, в частности через прайс-кепы.