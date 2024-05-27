Низкое качество, недолив, неуплата налогов, - эксперт объяснил, чем опасно горючее на «дешевых заправках»

Об этом написал на своей странице в Фейсбук директор Консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн.

«Качество (читай бодяга). Лабораторные проверки «социального» бензина, которые мне приходилось видеть в последнее время, свидетельствуют о добавлении 10-15% спиртов – легкого соединения, которое увеличивает не только объем продукта, но и расход топлива. В своих расчетах я оценил перерасход в скромные 7,5% (4 грн/л), хотя приходилось слышать оценки на уровне 10-12%. Недолив. Точечные замеры говорят о том, что наиболее часто и наиболее объемно недоливы практикуются на так называемых «бочках». Достигают недоливы 2-3%, благодаря чему цена «улучшается» на 1-1,5 грн/л», – написал Куюн.

Эксперт подчеркнул, что еще одним фактором, влияющим на цену горючего, является неуплата налогов.

«Разница между этими «социально ориентированными» и «дорогими» АЗС в среднем 2 грн/л», - отметил директор Консалтинговой компании «А-95».

Если просуммировать все факторы «оптимизации», а фактически намахивание государства и потребителя, отметил он, «дешевое» топливо уже не выглядит таким уж дешевым.

«По факту оно стоит столько же или даже дороже, чем в известных национальных сетях. Соответственно, «дорогое» горючее не выглядит таким уж дорогим. АЗС, которые торгуют «дешевым» горючим и фактически без классической наценки, зарабатывают на недоливах и неуплате налогов до 3,5 грн/л на дизеле и до 7,5 грн/л на бензине, который к тому же и бодяжат», – написал Куюн.

В итоге эксперт порекомендовал не верить в чудеса.

«Не рекомендую верить в чудеса. Эти фокусы заключаются либо в обворовывании государства, либо в обворовывании самого потребителя. А иногда – всех сразу», – подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, по данным директора Конасалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, БРСМ-Нафта в 2023 году недоплатила в бюджет до полумиллиарда гривен налогов. По Avantage7 эта цифра может составить 400 млн гривен, по сетям Motto и Marshal – в среднем по 100 млн гривен.