НКРЭКУ должна решить проблему накопления долгов за зеленую энергию в 2021-2022 годах – инвесторы

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Соответствующее обращение направили четыре крупнейшие ассоциации, занимающиеся зеленой энергетикой в Украине.

Так, инвесторы просят НКРЭКУ урегулировать задолженность по возмещению стоимости урегулирования небалансов электроэнергии, произведенной из ВИЭ, в период 15.01.2021 – 08.09.2022.

Они указывают, что проблема касается незаконного применения формулы, утвержденной постановлением НКРЭКУ №46 от 15.01.2021. Данная формула была признана Верховным Судом Украины противоправной.

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В то же время инвесторы призвали Регулятора признать незаконность формулы, действовавшей до решения суда от 08.09.2022, и при этом вернуться к действовавшей до 15.01.2021 формуле.

По их мнению, комиссия может применять новый порядок, утвержденный постановлением НКРЭКУ №178 от 24.01.2024, как альтернативный вариант урегулирования проблемы небалансов.

Вместе с тем инвесторы предложили НКРЭКУ провести совместное совещание с их участием и ГП «Гарантированный покупатель», чтобы согласовать формулу расчета небалансов на основе судебных решений, определить срок пересчета задолженности ГП «Гарантированный покупатель», а также разработать механизм погашения задолженности производителям зеленой электроэнергии.

«Оперативное и справедливое урегулирование ситуации с возмещением доли стоимости урегулирования небалансов электроэнергии гарантированного покупателя критически важно для стабилизации ВИЭ в Украине, защиты прав и законных интересов производителей ВИЭ, а также для обеспечения доверия инвесторов к отрасли», - заявляют инвесторы.

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Как сообщалось, на конец апреля 2025 года задолженность НЭК «Укрэнерго» перед Гарпоком за услугу по увеличению зеленой электроэнергии достигла 16,3 млрд грн. Уровень оплаты за электроэнергию, произведенную в 2024 году, в настоящее время составляет 88,3%. В то же время расчет за 2022 год составляет всего 63,9%.