НКРЭКУ должно повлиять на устранение судебной «лазейки» для неплательщиков – Рябцев

© pixabay.com

Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

"Это происходит потому, что дела в судах могут решаться годами", – пояснил Рябцев.

По его словам, нынешняя практика фактически позволяет должникам не платить.

«Фактически, это индульгенция – я могу не платить», – подчеркнул эксперт. Он отметил, что изменить ситуацию должен Регулятор.

«НКРЭКУ должно повлиять, безусловно. То есть соответствующие решения, я думаю, что будет предложено НКРЭКУ, в том числе», – сказал Рябцев. В то же время, по его словам, все зависит от того, кем была введена эта норма.

«Но здесь все будет зависеть, а кто ввел эту норму, то есть эта норма может быть введена законом, тогда НКРЭКУ может только предложить законопроект об отмене этой нормы и все опять-таки отсрочится», – пояснил эксперт.

Напомним, что некоторые должники часто используют суды как инструмент во избежание отключения от электроснабжения. Достаточно открыть судебное разбирательство, чтобы поставщик не имел права выключать свет на время рассмотрения дела. Это позволяет небытовым потребителям затягивать процесс и продолжать пользоваться электроэнергией без оплаты.