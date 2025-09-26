НКРЭКУ должна повлиять на устранение судебной "лазейки" для неплательщиков — Рябцев

© pixabay.com

Дела по неплатежам за электроэнергию в судах могут рассматриваться годами, а то и десятилетиями. Это создает серьезную проблему для рынка.

Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

«Это происходит потому, что дела в судах могут решаться годами», — пояснил Рябцев.

«Фактически, это индульгенция — я могу не платить», — подчеркнул эксперт. Он отметил, что изменить ситуацию должен Регулятор.

«НКРЭКУ должна повлиять, безусловно. То есть соответствующие решения, я думаю, что будут предложены НКРЭКУ, в том числе», — сказал Рябцев. В то же время, по его словам, все зависит от того, кем была введена эта норма.

«Но здесь все будет зависеть, а кто ввел эту норму, то есть эта норма может быть введена законом, тогда НКРЭКУ может только предложить законопроект об отмене этой нормы и все опять-таки отсрочится», — пояснил эксперт.

Напомним, что некоторые должники часто используют суды как инструмент во избежание отключения от электроснабжения. Достаточно открыть судебное разбирательство, чтобы поставщик не имел права отключать свет на время рассмотрения дела. Это позволяет небытовым потребителям затягивать процесс и продолжать пользоваться электроэнергией без оплаты.