НКРЭКУ имеет полное право изменить норму правил для должников, годами не платящих за свет – Кучеренко

«Тот, кто не хочет платить, он говорит, что его отключают. А энергетики говорят, нет, мы никого не отключаем. Мы не поставляем товар бесплатно тому, кто за него не платит. Согласитесь, что так спокойно, у энергетиков же есть аргументы. Они же говорят, ну почему мы вам обязаны поставлять свой товар бесплатно, поскольку мы все равно за это должны рассчитаться с атомщиками, с сетями, с угольщиками, с газовиками, с генерацией», – сказал Кучеренко.

По его словам, многие небытовые потребители пользуются пробелами в правилах и избегают ответственности.

«Они говорят, ну мы не платим, но вы нас не имеете права отключить. Ну это государство, если считает, что кто-то может не платить, то… тогда государство имеет источники покрытия этого найти, и никаких вопросов нет. А ведь она не находит, и она переводит это на энергетиков», – подчеркнул депутат.

Кучеренко также уточнил, что необходимо ликвидировать «лазейку», когда небытовые должники идут в суд и избегают отключения.

«Масса коммунальных, всевозможных структур заходят сюда, работают с нашими замечательными судами, по два, по три года идут рассмотрения вопросов, и они, по сути, кредитуются за счет всей страны. Это наша с вами общая электроэнергия. А в это время такие хитро пожаренные, они говорят, мы в суде, и мы вам два-три года не будем платить, потому что такая норма правил. Для этого Нацкомиссия изменяет только один пункт этой нормы правил. Вы заходите в суд, судитесь, но за все текущие потребления электроэнергии вы обязаны платить», – пояснил он.

«У нас, я не хочу крайними наделать НКРЭКУ, хотя я их критикую всегда. Но в данном случае, по-моему, они имеют полное право сделать это, принять это решение, и одновременно у правительства требовать, чтобы правительство четко определило, как оно компенсирует, какими механизмами этим должникам или другим, которые не платят», – добавил Кучеренко.

Напомним, в правилах розничного рынка электроэнергии существует норма, позволяющая возобновить электроснабжение небытовому потребителю (бизнесу или коммунальному предприятию) только потому, что дело об отключении рассматривается в суде.