НКРЭКУ предложила правительству вдвое повысить тариф на электроэнергию — СМИ

Национальная комиссия, ответственная за государственное регулирование в области энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предложила установить единый тариф на электроэнергию для домашних потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-ч (с учетом НДС) с 1 июня 2023 года.

Об этом пишет Энергореформа.

"НКРЭКУ представляет предложения по внесению изменений в положение о спецобязательствах по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей (ПСО) с 1 июня 2023 года с внедрением первого этапа корректировки цен на электроэнергию с применением единой цены без диверсификации по объемам потребления на уровне 2,88 грн/ кВт-ч по НДС", – говорится в письме Минэнерго.

Как отмечается в письме, введение таких изменений позволит улучшить финансовые показатели НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" (основные исполнители ПСО, за счет которых покрывается разница в рыночной цене э/э, что составляет около 6 грн/кВт-ч, и тарифами для населения (ЭР) и приблизить механизм ПСО к сбалансированному состоянию.

Письмо также отмечает, что единственным эффективным способом стабилизации механизма Объединенной системы обеспечения является постепенное приближение цен к уровню, определенному рынком.

НКРЭКУ отметила, что провела консультации с Секретариатом Энергетического сообщества о предложениях по внесению изменений в положение о ПСО, начиная с 1 июня 2023 года.

Как отмечает источник Энергореформы в правительстве, Кабмин будет рассматривать это предложение, и, скорее всего, поддержит его на своем заседании в ближайшие дни.

Напомним:

В Украине уже с 1 июня может подорожать электроэнергия. Если тарифы на электроэнергию в Украине вырастут до 2,88 грн/кВт/ч, это увеличит сумму в платежке на 200-300 грн. Сейчас энергокомпании работают с убытками, поскольку ни у них, ни у государства нет других источников, позволяющих восстановить энергосистему. Повышение тарифов позволит увеличить зарплаты энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры, а также осуществлять аварийные и восстановительные работы.

Кроме того, Нацкомиссия направила письмо правительству, в котором инициирован вопрос введения порядка защиты уязвимых потребителей электрической энергии. Регулятор предлагает, чтобы правительство урегулировало вопросы защиты уязвимых потребителей электроэнергии с помощью:

определение категорий уязвимых потребителей по определенным признакам

внедрение механизмов учета, мониторинга и контроля за принадлежностью потребителей к категории уязвимых

принятие специальных мер защиты от отключения электроэнергии у уязвимых потребителей с целью удовлетворения потребностей таких потребителей в электрической энергии в течение определенных периодов

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