НКРЭКУ с нарушением процедур планирует повысить прайс-кепы – эксперт Алексей Кущ

© Associated Press

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Такое мнение он выразил, комментируя инициативу Комиссии, которой планируется повышение максимальных предельных цен на РДН и ВДР во временном диапазоне с 17:00 до 23:00 почти вдвое - до 15 000,00 грн/МВт.

"Прежде всего, следует отметить, что предложение Департамента энергорынка НКРЭКУ поднять вечерний пиковый прайс-кеп появилось в день переформатирования Кабмина. То есть, новое министерша госпожа Гринчук даже не знала о тарифных сюрпризах", - отметил Кущ.

Он добавил, что решение о повышении прайс-кепов было принято в нарушение процедуры, а сами слушания в Департаменте энергорынка НКРЭКУ назвал "бутафорскими".

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"Ни потребителей, ни представителей генерации, обеспечивающей ПСО, не было на этом мероприятии. Были только крупные импортеры и один крупнейший частный производитель электроэнергии, угольные мощности которого максимально работают во временном диапазоне с 17:00 до 23:00", - подчеркнул Кущ.

Эксперт также объяснил, с чем может быть связана такая срочность в двойном повышении прайс-кепов.

"Период с конца июля и весь август – это период невероятной жары в Европе. Спрос на электроэнергию в это время безумный, цены растут. Вот и в Украине кто-то решил "подработать" на ажиотаже. А расплачиваться будут, как всегда потребители: промышленность и население. Сейчас инфляция почти 15%, не исключено, Регулятора", – констатировал Алексей Кущ.