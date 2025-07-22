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НКРЭКУ с нарушением процедур планирует повысить прайс-кепы – эксперт Алексей Кущ
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует в очередной раз повысить прайс-кепы на рынке электроэнергии. Эксперт Алексей Кущ заявил, что данная инициатива НКРЭКУ нарушает процедуру принятия решения и внесена исключительно в интересах производителей электроэнергии.
Такое мнение он выразил, комментируя инициативу Комиссии, которой планируется повышение максимальных предельных цен на РДН и ВДР во временном диапазоне с 17:00 до 23:00 почти вдвое - до 15 000,00 грн/МВт.
"Прежде всего, следует отметить, что предложение Департамента энергорынка НКРЭКУ поднять вечерний пиковый прайс-кеп появилось в день переформатирования Кабмина. То есть, новое министерша госпожа Гринчук даже не знала о тарифных сюрпризах", - отметил Кущ.
Он добавил, что решение о повышении прайс-кепов было принято в нарушение процедуры, а сами слушания в Департаменте энергорынка НКРЭКУ назвал "бутафорскими".
"Ни потребителей, ни представителей генерации, обеспечивающей ПСО, не было на этом мероприятии. Были только крупные импортеры и один крупнейший частный производитель электроэнергии, угольные мощности которого максимально работают во временном диапазоне с 17:00 до 23:00", - подчеркнул Кущ.
Эксперт также объяснил, с чем может быть связана такая срочность в двойном повышении прайс-кепов.
"Период с конца июля и весь август – это период невероятной жары в Европе. Спрос на электроэнергию в это время безумный, цены растут. Вот и в Украине кто-то решил "подработать" на ажиотаже. А расплачиваться будут, как всегда потребители: промышленность и население. Сейчас инфляция почти 15%, не исключено, Регулятора", – констатировал Алексей Кущ.