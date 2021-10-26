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НКРЭКУ сделала заявление по возможному росту тарифов на распределение газа

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НКРЭКУ сделала заявление по возможному росту тарифов на распределение газа

Сегодня

Отмечается, что НКРЭКУ утверждает не желаемые тарифы и не намерения отдельных компаний, а исключительно экономически обоснованные тарифы.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сделала заявление относительно возможного роста тарифов на распределение газа.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Сообщение о повышении тарифов на распределение природного газа, которые тиражируются в средствах массовой информации, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно действующему законодательству, тарифы на услуги распределения природного газа на следующий год утверждаются НКРЭКУ ежегодно, как правило – в декабре предыдущего года. Поэтому никаких решений об утверждении таких тарифов на следующий год не принималось.

"По оперативным обобщенным расчетам, даже гипотетическая корректировка тарифов на распределение природного газа на 2022 год в среднем по Украине не должна превышать рамки инфляционных процессов", - отмечает регулятор.

Намерения отдельных операторов газораспределительных сетей (облгазов) чрезвычайно существенно повысить тарифы на распределение природного газа не означают, что такие намерения могут быть реализованы, считает регулятор.

По информации пресс-службы, в проектах расчетов, которые публикуются операторами газораспределительных сетей (облгазов) на своих официальных сайтах в октябре этого года, предлагается рост тарифов на распределение природного газа на 2022 год от 61% (ОАО "Кировоградгаз") в 443% (АО "Луганскгаз"). Операторы объясняют такие проекты расчетов в основном резким ростом рыночной цены природного газа.

"НКРЭКУ утверждает не желаемые тарифы и намерения отдельных компаний, а исключительно экономически обоснованные тарифы, которые отвечают интересам всех участников рынка природного газа, а главное – интересам потребителей", - сообщил регулятор.

Отмечается, что обоснованность всех проектов расчетов, предоставленных в НКРЭКУ, будет тщательно проверена. Опыт прошлых лет свидетельствует, что тарифы на распределение природного газа утверждаются в размерах, которые значительно ниже, чем предварительно рассчитанные операторами газораспределительных сетей (облгазов). Нет оснований сомневаться, что так будет и в этом году.

"Имеющиеся в СМИ сообщения о якобы росте тарифов на распределение природного газа являются ложными. Обнародованы намерения операторов газораспределительных сетей (облгазов) свидетельствуют лишь о том, что НКРЭКУ вынуждена будет особенно внимательно проанализировать их на предмет манипуляций, чтобы решение регулятора было исключительно обоснованным", - отметили в Нацкомиссии.

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