НКРЭКУ ввела новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса с 1 июня

С начала лета начнут действовать новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 июня установила новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса. Соответствующее решение было принято на заседании 20 мая.

Об этом пишет Forbes.

Нацрегулятор с 1 июня установил максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 17:00 на уровне 5600 грн/МВт·час

Для временного промежутка с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВт·час

В то же время в вечерние часы с 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт·час. Минимальная предельная цена – 10 грн/МВт·ч

На балансирующем рынке установлены максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00 на уровне 6600 грн/МВт·ч

В период с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 8250 грн/МВт·час. Для временного промежутка с 17:00 до 23:00 – 10 000 грн/МВт·час. Минимальная предельная цена – 0,01 грн/МВт·ч.

Напомним, стоимость электроэнергии для населения может поднять до 5 грн/кВт-ч, чтобы привлечь средства в строительство новых генерирующих мощностей. Средства, полученные с повышения тарифа, будут аккумулированы на восстановление мощностей "Укргидроэнерго" и на строительство 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Национальный банк Украины прогнозирует быстрое и существенное повышение цен на электрическую энергию.

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