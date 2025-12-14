Ночной тариф в 2026 году — сколько будет стоить киловатт с 1 января

© pixabay.com

Для населения в 2026 году будет действовать один основной тариф на электроэнергию, два специальных и один льготный. Под основным предполагается стандартная стоимость — 4,32 грн/кВт·ч. Эту сумму платят все потребители со стандартными счетчиками, а также многозонными, не запрограммированными на распределение.

Некоторые украинцы могут уменьшить свои ежемесячные расходы, если установят двухзонный счетчик, отдельно фиксирующий дневное и ночное потребление.

Как работает ночной тариф

День (07:00–23:00) — тариф составляет 4,32 грн/кВт-час

Ночь (23:00–07:00) — действует 50% скидка, поэтому стоимость уменьшается до 2,16 грн/кВт-час

Если трехзонный счетчик, то в пределах тарифа сохраняется следующее распределение:

6,48 грн/кВт⋅час при потреблении с 8:00 до 11:00 часов, а также в промежутке с 20:00 до 22:00

стандартная стоимость с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00

1,73 грн/кВт·ч — в период с 23:00 до 07:00

При потреблении до 2000 киловатт в месяц тариф составляет 2,64 грн/кВт·ч, а сверх указанного лимита — полная стоимость.

Ранее сообщалось, что по завершении военного положения в Украине повышение тарифов на электричество будет поэтапным. Повышение тарифов для бизнеса в 2026 году, вероятно, будет происходить в два этапа. Аналогичный подход будет применяться и для населения после завершения войны.