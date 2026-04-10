- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 599
- Время на прочтение
- 2 мин
"Ощадбанк" временно остановит работу: когда будут проблемы с переводом денег
В ночь на 12 апреля клиенты Ощадбанка могут столкнуться со сбоями в работе сервисов. Причина — технические работы для обновления систем.
В ночь с 11 на 12 апреля клиенты Ощадбанка могут столкнуться с трудностями перевода средств и входа в приложение.
Также могут быть проблемы со снятием наличных в терминалах и банкоматах. Об этом предупредили в Ощадбанке.
Почему не работают сервисы Ощадбанк: что известно
В банке сообщили, что в период ночи с 11 на 12 апреля будут проводиться технические работы, необходимые для улучшения сервисов. Именно поэтому большинство услуг может быть недоступно в это время.
Речь идет о таких услугах:
операции с карточками;
операции в банкоматах;
операции в POS-терминалах;
операции в приложениях Мобильный Ощад и ОщадPAY;
оплаты в Интернете
В течение ночи могут возникать отказы в операциях или временные задержки работы сервисов.
В банке отмечают, что проводят обновление для повышения надежности и внедрения новых сервисов для клиентов.
Когда заработает Ощадбанк
Все сервисы и приложения Ощадбанка после технического обновления должны заработать до 06:00 12 апреля.
Что делать, если не работает банкинг
Приложения или оплаты вашего банка могут не работать в нескольких случаях. Это технические работы, ошибка входа, устаревшая версия приложения или плохой Интернет. Также может произойти зависание телефона.
В периоды технических сбоев банки и сервисы могут «лежать». Если банкинг не работает, попробуйте обновить приложение, проверить подключение к сети и повторить платеж.
В случае, если он не проходит, обратитесь на горячую линию банка или к своему банковскому консьержу. Во время технического обновления лучше отложить все транзакции и оплаты.