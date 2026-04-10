ТСН в социальных сетях

599
2 мин

"Ощадбанк" временно остановит работу: когда будут проблемы с переводом денег

В ночь на 12 апреля клиенты Ощадбанка могут столкнуться со сбоями в работе сервисов. Причина — технические работы для обновления систем.

Анастасия Грубрина
Почему не работают сервисы Ощадбанк

Почему не работают сервисы Ощадбанк / © Pexels

В ночь с 11 на 12 апреля клиенты Ощадбанка могут столкнуться с трудностями перевода средств и входа в приложение.

Также могут быть проблемы со снятием наличных в терминалах и банкоматах. Об этом предупредили в Ощадбанке.

Почему не работают сервисы Ощадбанк: что известно

В банке сообщили, что в период ночи с 11 на 12 апреля будут проводиться технические работы, необходимые для улучшения сервисов. Именно поэтому большинство услуг может быть недоступно в это время.

Речь идет о таких услугах:

  • операции с карточками;

  • операции в банкоматах;

  • операции в POS-терминалах;

  • операции в приложениях Мобильный Ощад и ОщадPAY;

  • оплаты в Интернете

В течение ночи могут возникать отказы в операциях или временные задержки работы сервисов.

В банке отмечают, что проводят обновление для повышения надежности и внедрения новых сервисов для клиентов.

Когда заработает Ощадбанк

Все сервисы и приложения Ощадбанка после технического обновления должны заработать до 06:00 12 апреля.

Что делать, если не работает банкинг

Приложения или оплаты вашего банка могут не работать в нескольких случаях. Это технические работы, ошибка входа, устаревшая версия приложения или плохой Интернет. Также может произойти зависание телефона.

В периоды технических сбоев банки и сервисы могут «лежать». Если банкинг не работает, попробуйте обновить приложение, проверить подключение к сети и повторить платеж.

В случае, если он не проходит, обратитесь на горячую линию банка или к своему банковскому консьержу. Во время технического обновления лучше отложить все транзакции и оплаты.

Дата публикации
Количество просмотров
599
