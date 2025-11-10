Норвегия готова предоставить 100 млрд евро из своего Суверенного фонда для Украины

Флаг Норвегии / © pixabay.com

Норвегия может предоставить залог в размере 100 миллиардов евро из своего Суверенного фонда благосостояния, чтобы помочь разблокировать передачу замороженных российских активов из Бельгии в пользу Украины.

Об этом сообщает The Sunday Times.

По данным издания, в Европе сейчас заморожено около €140 миллиардов российских активов, большинство из которых размещены именно в бельгийских финансовых учреждениях. Однако процесс передачи средств тормозится из-за позиции Брюсселя, который опасается юридических и финансовых последствий, в том числе возможных исков от России.

Чтобы снять эти риски, правительство Норвегии рассматривает вариант использования части средств из своего Суверенного фонда в качестве залога. Такой шаг может стать гарантией для сомневающихся стран в безопасности механизма компенсаций.

Как отмечается, Осло изучает, каким образом страна может приобщиться к созданию так называемого «репарационного займа» для Украины — механизма, который позволит направить доходы или активы России на возмещение ущерба, нанесенного войной.

Норвегия имеет мощные финансовые ресурсы для этого: ее Суверенный фонд является крупнейшим в мире и оценивается около €1,8 триллиона. Только за 2022-2023 годы государство получило более €109 миллиардов прибыли благодаря высоким ценам на газ после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Если решение будет принято, оно может стать переломным моментом в создании международного механизма репараций, который позволит Украине получить компенсации за разрушения, нанесенные войной.

Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии заявили, что работа над репарационным кредитом для Украины продолжается.

Мы ранее информировали, что Евросоюз опасается, что Международный валютный фонд прекратит помощь, если Бельгия откажется поддержать репарационный кредит в размере 140 млрд евро для Украины.