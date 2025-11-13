Министр Финансов Норвегии Йенс Столтенберг / © Офис президента Украины

Норвегия заявила о готовности поддержать предлагаемый Европейским Союзом механизм так называемого «репарационного кредита» для Украины, базирующегося на замороженных российских активах.

Об этом в интервью NRK сообщил министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг.

«Были некоторые идеи о том, что Норвегия должна гарантировать всю сумму. Это не так», — отметил он, отмечая, что правительство не рассматривает вариант, при котором страна берет на себя полную ответственность за кредит.

В материале поясняется, что речь идет об объемах более 1,6 триллиона норвежских крон (около 159 млрд долларов). Предполагается, что схема будет опираться на активы России, заблокированные в европейских юрисдикциях, большинство из которых размещено в депозитарии Euroclear в Бельгии.

Столтенберг подчеркнул, что Норвегия и сейчас вносит существенный финансовый вклад в поддержку Украины. По его словам, страна открыта для участия в готовящемся ЕС механизме кредитования, но не будет выступать отдельным гарантом без других европейских партнеров.

Он уточнил, что окончательное решение Осло будет зависеть от того, каким именно будет согласованный Европейским Союзом формат этой инициативы и как будет выглядеть финальное предложение для стран-участниц.

Ранее сообщалось, что Норвегия может предоставить залог в размере 100 миллиардов евро из своего Суверенного фонда благосостояния, чтобы помочь разблокировать передачу замороженных российских активов из Бельгии в пользу Украины.

Мы ранее информировали, что Еврокомиссии заявили, что работа над репарационным кредитом для Украины продолжается.