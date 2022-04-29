Норвегия ввела морскую и транспортную блокаду России: наказали и Беларусь

Норвегия ввела морскую и транспортную блокаду России: наказали и Беларусь

Норвегия ввела морскую и транспортную блокаду России.

Теперь российские корабли не могут заходить в норвежские порты. Также эта страна запретила въезд на свою территорию грузовикам из России и Белоруси.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Норвегии, пишет Reuters.

Власти этой страны сделали два исключения для российских судов и разрешили им пользоваться своими портами:

для российских рыболовных судов, часто выгружающих свой улов на севере Норвегии.

для судов в зоне норвежского арктического архипелага Шпицберген в соответствии с договором 1920-х годов, которым предоставляется расширенный доступ к этому региону.

Напомним, теперь, чтобы обойти санкции, российские танкеры в своих маршрутах ставят отметку "пункт назначения неизвестный", чтобы финансовым разведкам было труднее отследить, кто продолжает покупать российскую нефть.

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