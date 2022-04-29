Норвегия ввела морскую и транспортную блокаду России: наказали и Беларусь

Норвегия ввела морскую и транспортную блокаду России.
Теперь российские корабли не могут заходить в норвежские порты. Также эта страна запретила въезд на свою территорию грузовикам из России и Белоруси.
Об этом сообщило министерство иностранных дел Норвегии, пишет Reuters.
Власти этой страны сделали два исключения для российских судов и разрешили им пользоваться своими портами:
-
для российских рыболовных судов, часто выгружающих свой улов на севере Норвегии.
-
для судов в зоне норвежского арктического архипелага Шпицберген в соответствии с договором 1920-х годов, которым предоставляется расширенный доступ к этому региону.
Напомним, теперь, чтобы обойти санкции, российские танкеры в своих маршрутах ставят отметку "пункт назначения неизвестный", чтобы финансовым разведкам было труднее отследить, кто продолжает покупать российскую нефть.
Читайте также:
- Может ли работодатель отказать работнику в отпуске во время военного положения
- ВСУ уволили стратегически важное село на трассе Харьков-Белгород
- Гатели из авиации и "Градов": за сутки в Донецкой области оккупанты убили трех человек, еще шестеро ранены