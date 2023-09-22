Ноу-хау для украинских пенсионеров: Шмыгаль раскрыл подробности "балльной системы"

С 1 марта 2024 уже во второй раз во время полномасштабной войны в Украине проведут индексацию пенсий.

В Украине будет введена балльная система при начислении пенсий. Это должно выровнять размеры выплат вышедших на пенсию уже давно и тех, кто сделал это недавно.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Он отметил, что с 1 марта 2024 уже во второй раз во время полномасштабной войны в Украине проведут индексацию пенсий.

По его словам, в следующем году планируется сделать индексацию, как и всю солидарную систему, более справедливой, понятной и прозрачной.

“В начислении пенсий будет введена балльная система. Она выровняет диспропорции между давно вышедшими на пенсию пенсионерами и теми, кто сделал это недавно. Соответственно, выплаты выходившим на пенсию пенсионерам раньше подтянутся до современного уровня”, — сказал премьер.

Как это будет работать?

Шмигаль объяснил, что каждый месяц трудоустроенные граждане платят взнос в пенсионный фонд. Этот взнос будет перечислен в баллы в соответствии с соотношением между зарплатой человека и средней зарплатой по Украине на тот момент.

“Если вы платили взносы по зарплате, которая является средней по стране, получаете 10 баллов. Выше средней по стране получаете, например, 12 или более баллов, меньше средней — 8 баллов”, — сказал он.

Затем эти баллы каждый год будут так же перечисляться обратно в пенсию в соответствии с актуальной средней заработной платой.

Премьер отметил, что таким образом солидарную пенсионную систему хотят оградить от инфляции и девальвации.

Напомним, ранее мы писали, в каком возрасте, при наличии какого-либо страхового стажа смогут выйти на пенсию по возрасту украинцы 2023 года.

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