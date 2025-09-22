- Дата публикации
Новая функция в "Дії": украинцы смогут получить несколько соцвыплат по одному запросу
Размер выплат, по словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, рассчитывается индивидуально.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
«Запускаем сервис, которому нет аналогов в других странах. Базовая социальная помощь — это комплексная услуга, объединяющая все соцвыплаты в одну. Больше не нужно ходить по госучреждениям, собирать документы и заполнять заявления. Зайдите в Дію, сделайте несколько кликов — и ждите уведомления о назначении помощи», — написал он.
Воспользоваться услугой могут украинцы, получающие такие соцвыплаты от государства:
помощь малоимущим семьям;
выплаты на детей одиноким матерям;
временную помощь детям, чьи родители не платят алименты или их местонахождение неизвестно.
Размер выплат, по словам министра цифровой трансформации, рассчитывается индивидуально. Со временем этот перечень расширится — помощь смогут получить все остальные семьи, которые будут отвечать критериям Программы.
Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины опровергло информацию о возможной утечке данных с портала и приложения «Дія», которая в последнее время распространялась в Сети. По результатам расследования, распространенные в Интернете файлы оказались фальсификацией и не имеют никакого отношения к государственным системам.