Новая функция в "Дії": украинцы смогут получить несколько соцвыплат по одному запросу

Украинцы смогут получить несколько соцвыплат по одному запросу в «Дії».

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

«Запускаем сервис, которому нет аналогов в других странах. Базовая социальная помощь — это комплексная услуга, объединяющая все соцвыплаты в одну. Больше не нужно ходить по госучреждениям, собирать документы и заполнять заявления. Зайдите в Дію, сделайте несколько кликов — и ждите уведомления о назначении помощи», — написал он.

Воспользоваться услугой могут украинцы, получающие такие соцвыплаты от государства:

помощь малоимущим семьям;

выплаты на детей одиноким матерям;

временную помощь детям, чьи родители не платят алименты или их местонахождение неизвестно.

Размер выплат, по словам министра цифровой трансформации, рассчитывается индивидуально. Со временем этот перечень расширится — помощь смогут получить все остальные семьи, которые будут отвечать критериям Программы.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины опровергло информацию о возможной утечке данных с портала и приложения «Дія», которая в последнее время распространялась в Сети. По результатам расследования, распространенные в Интернете файлы оказались фальсификацией и не имеют никакого отношения к государственным системам.