Новая градостроительная реформа решит вопрос хаотичной застройки и сломает коррупционные схемы - Найем

Над законопроектом работали давно, а приняли его после учета всех замечаний, отметил замминистра инфраструктуры.

Новая градостроительная реформа решит вопрос хаотичной застройки и сломает коррупционные схемы. О проблемах украинского бизнеса и их решении на законном уровне рассказал в эфире национального телемарафона заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

После войны наступит время восстановления, поэтому уже сейчас надо подумать о том, как и с помощью каких законов будут происходить эти процессы, о том, как новый закон градостроительства сможет нормировать хаотичную застройку городов и убрать навсегда "схемы" застройщиков и монополию на строительном рынке.

"Законопроект, по-факту, ровно о том же, о чем мы говорили все эти 30 лет. Он просто нормирует и дает инструмент громаде контролировать эти вопросы, убирает монополию конкретных органов местного самоуправления. Тех, кто предоставлял приближенным к себе застройщикам, разрешения или запрещал эти застройки", - подчеркнул Найем.

На "схемах" в строительной отрасли зарабатывали много лет подряд, во время становления новой истории, особенно важно убрать бюрократию и перейти в цифровой формат, где будет все четко и прозрачно.

"Весь процесс делается прозрачным, понятно кому выдают или не выдают, и это можно посмотреть в цифровом режиме. Цифровизация - это лишь инструмент", - сказал он.

Урегулирование правил градостроительства во время войны - очень важный аспект, именно поэтому его принятие важно для будущего Украины - без коррупции.

"Будет правильный надзор за этим. Если кто-то не выдал документ, то все могут спросить, "почему?" и посмотреть, каким образом та или иная организация или застройщик не получил градостроительные условия, или посмотреть, если кто-то таким образом строит незаконно. Это можно остановить", - добавил Найем.

Партнеры из европейских стран готовы помогать в восстановлении Украины. Они будут совершенствовать градостроительство совместно с украинскими экспертами, а для сотрудничества, в первую очередь, нужна прозрачность.

"Если есть вещи, которые несовершенны в проекте - нет проблем, потому что мы будем приглашать и послов G7. Кстати, иностранные послы и ведомства поддерживают этот законопроект", - отметил замминистра.

Чиновник говорит, что над законопроектом работали давно, а приняли его после учета всех замечаний.

"Законопроект, принятый ВР в процедуре, которая предусматривает законом. Полтора года шли слушания, полтора года шли дискуссии. Сейчас законопроект лежит у Президента. Будет подписан, мы будем его выполнять", - сказал он.

Мустафа Найем говорит, что риски всегда есть, и их можно избежать, благодаря сотрудничеству с экспертами, которых он приглашает к обсуждениям.

"Есть ли риски? Конечно есть! В каждом законопроекте, пока он не начал реализовываться в жизнь, есть риски. А для того, чтобы этого риска не было, должен быть надзор общественности за его выполнением и реализацией. Мы для этого приглашаем всех представителей и местной власти, и архитектурной палаты, и представителей конфедерации застройщиков и представителей общественных организаций", - добавил чиновник.