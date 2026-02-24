Новая компенсация для украинцев — кто может оформить и как подать заявку

Компенсация для украинцев за границей / © Firestock

Украинцы, выехавшие за пределы страны из-за полномасштабной войны России против Украины, получили возможность подать заявку на компенсацию через приложение и портал «Действие». В сервисе появилась новая категория – A1.2 «Вынужденное перемещение за пределы Украины».

Об этом говорится на портале "Действие".

Компенсацию могут получить люди, которые покинули Украину после 24 февраля 2022 года или до сих пор не могут вернуться из-за последствий российской агрессии. Подать заявление могут совершеннолетние граждане, а также родители или официальные опекуны от имени детей.

Сколько получат украинцы

Размер будущих выплат пока не определен. Сумма компенсации будет устанавливаться Международной компенсационной комиссией после создания соответствующего фонда. По предварительным ожиданиям, первые выплаты могут начаться в конце 2026 или в начале 2027-го.

Как подать заявку

Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо авторизироваться на портале «Действие», выбрать соответствующую категорию и заполнить форму заявления. Пользователям необходимо указать обстоятельства выезда или причины невозможности возвращения в Украину, данные о пересечении границы, стране пребывания и другой релевантной информации.

При наличии можно добавить документы, подтверждающие факт вынужденного перемещения, получения временной защиты или обретения другого гражданства.

Заявление подписывается с помощью "Действие. Подписи" или квалифицированной электронной подписи.

В сервисе отмечают, что подача заявки по категории A1.2 не влияет на возможность оформления других компенсаций. В частности, украинцы, ранее подавали заявление в категории A1.1 о внутреннем перемещении, могут отдельно обратиться и за компенсацией в связи с вынужденным выездом за границу.

Напомним, ранее речь шла о том, что украинские беженцы могут лишиться права на жительство в ЕС. Так, посланница ЕС по украинцам Илва Йоганссон на днях заявила, что попытка создать единый механизм регулирования статуса беженцев для всех стран провалилась, поэтому теперь государствам-членам придется переходить на национальные разрешения и изменять собственное законодательство.