Новая ловушка возле банкоматов: мошенники изобрели новый способ кражи денег с «невидимой нитью»

Новая схема мошенничества / © Фото из открытых источников

Злоумышленники начали использовать новый способ кражи денег через банкоматы — так называемую «невидимую нить». Схема позволяет похитить банковскую карту и узнать PIN-код жертвы без использования сложного оборудования.

Об этом сообщил ресурс Ziare.com.

Как работает мошенническая схема

Мошенники вмешиваются в работу банкомата еще до появления клиента. В слот для карты вставляют тонкую нейлоновую нить, которая почти незаметна. Она не мешает устройству считывать данные, поэтому пользователь без проблем вводит PIN-код и совершает транзакцию.

Проблемы возникают на завершающем этапе — банкомат не возвращает карту. Это создает впечатление технического сбоя. В этот момент к человеку может подойти посторонний «помощник», который советует повторить операцию или снова ввести PIN-код. На самом деле его цель — подсмотреть код доступа.

После того как пользователь уходит, думая, что карта заблокирована, мошенник вытаскивает ее с помощью той же нити и снимает деньги, уже зная PIN.

Как уберечься от мошенников

Специалисты советуют внимательно осматривать банкомат перед использованием. Если во время вставки карты ощущается сопротивление или движение не является плавным, лучше отказаться от операции.

Также стоит:

пользоваться бесконтактной оплатой, если она доступна;

прикрывать клавиатуру во время ввода PIN-кода;

избегать посторонних лиц возле банкомата;

в случае блокировки карты не покидать место и обратиться в банк или к правоохранителям.

Напомним, ранее украинцев предупреждали о новой мошеннической схеме с так называемыми «молчаливыми» звонками. Если после ответа в трубке тишина или вызов сразу обрывается — это может быть частью автоматизированной проверки активных номеров. Так злоумышленники формируют базы для дальнейших атак.

Также мы сообщали, что Государственная налоговая служба зафиксировала массовую рассылку фейковых писем якобы от налоговой. В сообщениях говорится о «финансовых проверках», а их цель — получить доступ к устройствам пользователей и установить вредоносное программное обеспечение.