Новая монета 5 грн / © НБУ

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Нацбанк выпустил новую уникальную монету номиналом 5 грн, посвященную представителю «расстрелянного возрождения» Ивану Падалке. Введена в обращение от 15 мая.

Об этом сообщают на сайте НБУ.

«Памятная монета посвящена поколению украинских художников 1920-1930-х годов, которое стало проводником культурного возрождения, развивая литературу, театр, кино, музыку и изобразительное искусство, но было безжалостно уничтожено тоталитарным режимом», — отметили в финансовом учреждении.

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Монета посвящена одному из ярких представителей расстрелянного возрождения — Ивану Падалке — художнику-монументалисту, графику и педагогу. Его работы экспонировались на выставках в разных странах Европы: Дании, Италии, Германии, Норвегии, Польше, Швейцарии, Франции и Японии. В 1937 году Падалка был репрессирован и расстрелян.

Как выглядит монета

На реверсе монеты изображён портрет Ивана Падалки, образ которого захватывает и уничтожает символ тогдашнего советского режима — серп и молот. Слева от портрета вертикально расположена надпись ИВАН/ПАДАЛКА.

На аверсе монеты размещена стилизованная надпись СЛОВО — название харьковского дома литераторов 30-х годов XX века. Трагизм исторической эпохи подчеркивает простреленная буква «О», из которой стекает кровь, напоминая о болезненной ране в истории Украины и несбывшихся мечтах талантливых художников.

© НБУ

Как и за сколько можно купить монету

Монета выпущена в тираже 50 тысяч. По состоянию на 28 июля осталось всего 19. Купить памятную монету можно только в количестве одной штуки. Она стоит 210 грн. Продается в сувенирной упаковке. Чтобы его купить, нужно авторизироваться на сайте Нацбанка.

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Напомним, Национальный банк Украины продолжает изымать из обращения старые образцы гривен. По состоянию на июль 2026 купюры номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 грн, выпущенные до 2003 года, не принимаются для расчетов.

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