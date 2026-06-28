Новая монета НБУ ко Дню Конституции Украины: что на ней изображено

Монета «30 лет Конституции Украины»

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Сегодня, 28 июня, Украина отмечает 30-летие со дня принятия Конституции — основного Закона государства. В честь этого юбилея Национальный банк Украины ввел в оборот новую памятную монету «30 лет Конституции Украины».

Об этом сообщили в НБУ.

30 лет Конституции Украины: НБУ выпустил новую монету

Презентация новой монеты состоялась на торжественном заседании в Верховной Раде Украины. Монету представил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

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«Эта монета — о связи между поколениями. О том, как решения, принятые 30 лет назад, продолжают влиять на наше настоящее. И о том, что сильное государство начинается не с громких слов, а с уважения к закону, человеку и собственным принципам», — сказал Алексей Шабан.

Он поблагодарил народных депутатов Украины, которые закрепили принципы демократии, верховенства права, прав и свобод человека, территориальную целостность и государственный суверенитет.

Историческое событие произошло 28 июня 1996 года, когда народные депутаты после непрерывного заседания, известного как Конституционная ночь, утвердили закон, закрепивший суверенитет, независимость, а также демократический, социальный и правовой статус Украины.

Памятная монета имеет номинал 10 гривен и изготовлена из серебра. Дизайн разработала художница Александра Кучинская. Общий тираж выпуска составляет до 10 000 штук.

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На аверсе монеты по кругу есть надпись «30 лет основному Закону Украины». В центре композиции отражены ключевые исторические этапы становления украинского конституционализма: от Конституции Филиппа Орлика 1710, Основного Закона УНР и ЗУНР 1918 года, законов Карпатской Украины 1939 года, советских конституций до финального варианта 1996 года.

На реверсе монеты изображены стилизованные корни дуба с зашифрованным словом «Конституция». Корни отражают историческую продолжительность и правовую преемственность, листья символизируют современное развитие общества, желуди — потенциал будущего, а молодые ростки олицетворяют будущие поколения.

Продажа монеты будет производиться через официальный интернет-магазин НБУ. Точную дату старта продаж опубликуют на веб-ресурсах учреждений.

Какие украинские монеты стоят тысячи гривен

Напомним, что некоторые украинские монеты, до сих пор находящиеся в обращении, имеют высокую нумизматическую ценность. За отдельные экземпляры коллекционеры готовы платить тысячи гривен в зависимости от их состояния и редкости. Особое внимание привлекают пробные или нестандартные выпуски, например, когда год на монете и ее группе не совпадает.

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Среди ценных находок выделяют 1 гривну 1995 и 25 копеек 1992 года. На аукционах стоимость редких вариаций 1 гривны, отличающихся деталями оформления группы или толщиной канта, стартует от 1400–2800 грн и может достигать 16 000 грн. Отдельные разновидности 25 копеек также продавались более чем за 2 500 грн.

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