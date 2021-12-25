"Новая почта" открывает собственную авиакомпанию: когда она заработает

"Новая почта" открывает собственную авиакомпанию: когда она заработает

Авиакомпания будет обслуживать только международные рейсы.

Украинская компания "Новая почта" в апреле 2022 года готовится к запуску своей авиакомпании, выполняющей международные рейсы.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на комментарий пресс-службы "Новой почты".

Авиакомпания "Новой почты" будет называться Supernova Airlines. В ее распоряжении сначала будет два самолета, потому что это является обязательным требованием для получения сертификации. Возглавил авиаперевозчик Ярослав Красножон, ранее работавший на похожей должности.

Основными направлениями для полетов будут США и Китай. Первые рейсы туда готовятся запустить уже в августе 2022 года.

Авиакомпания будет обслуживать только международные рейсы и не будет работать в Украине. Основными аэропортами для Supernova Airlines станут "Борисполь" и Международный аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого.

"Новая почта" открывает авиакомпанию, чтобы ускорить доставку международных отправлений. Сейчас почтовый оператор пользуется услугами других авиакомпаний для доставки посылок з-за границы.

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