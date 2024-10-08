"Новая почта" сможет присылать пенсии украинцам — что известно

В Раде хотят разрешить получение пенсии с помощью "Новой почты".
В Верховной Раде рассматривают возможность выплачивать пенсии по "Новой почте".
Нардепы уже разработали соответствующий законопроект, сообщил народный депутат Тарас Тарасенко в эфире "Утро.LIVE".
По его словам, "Новая Почта" через свою платежную систему NovaPay может стать оператором пенсионных выплат наравне с государственными учреждениями, такими как "Укрпочта" и "Ощадбанк". Депутат считает, что широкая сеть отделений "Новой почты" поможет более оперативной выплате пенсий, особенно в сельской местности.
"Укрпочта" и "Сбербанк" являются единственными операторами выплаты пенсий. NovaPay может стать таким оператором тоже. Они говорят, что у них тоже большая сеть, и это будет удобнее и оперативнее работать, чем "Укрпочта" в селах", – пояснил Тарасенко.
Ранее в правительстве сообщили, когда в Украине будет повышение пенсий.
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