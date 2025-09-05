Новая реальность на рынке труда: теперь больше зарабатывают те, кто не меняет работу

Работа в офисе

Самый популярный совет для тех, кто стремится иметь высокую зарплату, заключался в смене рабочего места. Однако сейчас такое решение не станет шагом к большим доходам.

Об этом сообщает Центр экономической стратегии со ссылкой на The Economist.

Сегодня стратегия «Измени работу — получи большую зарплату» теряет свою популярность.

После пандемии, когда на рынке труда доминировала так называемая «Эра больших отставок», доходы работников, переходивших на новое место, росли быстрее, чем у оставшихся. Это происходило из-за высокого спроса на кадры.

Однако впервые за 15 лет ситуация изменилась: теперь больше зарабатывают те, кто сохраняет свое рабочее место.

Согласно данным Центра экономической стратегии, в марте 2025 года разница в росте зарплат между «новичками» и «старожиллами» сократилась с 8,4% в 2022 году до 1,9%. Этот тренд свидетельствует о стабилизации рынка труда и смене приоритетов работодателей.

В то же время, аналитики отмечают, что рынок труда США «охлаждается».

Речь идет о том, что частный сектор создает меньше новых рабочих мест, что приводит к росту безработицы, в частности, среди выпускников. Также соотношение количества вакансий к соискателям на работу достигло уровня 1:1.

Кроме того, малый бизнес повышает зарплаты медленнее всего со времен пандемии. Ситуацию усложняет сокращение в консалтинге и проблемы в IT-сфере, где все большую конкуренцию составляет искусственный интеллект.

В Украине на рынке труда наблюдается другая тенденция Согласно данным Национального банка Украины, в августе 2025 года количество новых соискателей работы росло быстрее спроса на работников, хотя темпы этого роста уже начали замедляться.

Несмотря на это, острый дефицит кадров все еще ощущался, что продолжало стимулировать повышение зарплат, однако этот прирост также начал тормозить.

Ранее ТСН.ua писал о том, что в Украине популярными вакансиями являются упаковщик и бариста. В то же время, популярность строительных и гостинично-ресторанных специальностей резко упала. Если в 2021 году они были в топе, то уже в следующем году их привлекательность для работников значительно снизилась.

