Новая социальная помощь с 1 июля: кто из украинцев сможет ее получить

Выплата назначается как минимум на шесть месяцев / © Pexels

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С 1 июля 2025 года в Украине стартует экспериментальный проект для семей с низкими доходами.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Кто может получить новую выплату с 1 июля 2025 года

Получить выплату уже с 1 июля смогут семьи, которые на дату обращения по назначению базовой социальной помощи получатели:

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государственной социальной помощи малообеспеченным семьям

помощи на детей одиноким матерям

пособия на детей, воспитывающихся в многодетных семьях

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства неизвестно

С 1 октября 2025 года смогут присоединиться и другие лица/семьи, ситуации которых отвечают требованиям и критериям, определенным Порядком (материальное и социальное положение, потребность в государственной поддержке и т.п.).

Как подать документы на получение помощи

Заявление на получение базовой социальной помощи уполномоченного представителя семьи подается:

в электронной форме с использованием средств Единого государственного портала электронных услуг (Портал «Дія»)

в бумажной форме в избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины, независимо от зарегистрированного/задекларированного места жительства уполномоченного представителя семьи

Напомним, во время войны украинцы могут получить разные виды финансовой помощи. ТСН.ua подготовил список всех денежных выплат.