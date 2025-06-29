- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 8392
- Время на прочтение
- 1 мин
Новая социальная помощь с 1 июля: кто из украинцев сможет ее получить
Украинцы, относящиеся к наиболее уязвимым категориям населения, могут получить социальные выплаты от государства.
С 1 июля 2025 года в Украине стартует экспериментальный проект для семей с низкими доходами.
Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.
Кто может получить новую выплату с 1 июля 2025 года
Получить выплату уже с 1 июля смогут семьи, которые на дату обращения по назначению базовой социальной помощи получатели:
государственной социальной помощи малообеспеченным семьям
помощи на детей одиноким матерям
пособия на детей, воспитывающихся в многодетных семьях
временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства неизвестно
С 1 октября 2025 года смогут присоединиться и другие лица/семьи, ситуации которых отвечают требованиям и критериям, определенным Порядком (материальное и социальное положение, потребность в государственной поддержке и т.п.).
Как подать документы на получение помощи
Заявление на получение базовой социальной помощи уполномоченного представителя семьи подается:
в электронной форме с использованием средств Единого государственного портала электронных услуг (Портал «Дія»)
в бумажной форме в избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины, независимо от зарегистрированного/задекларированного места жительства уполномоченного представителя семьи
Напомним, во время войны украинцы могут получить разные виды финансовой помощи. ТСН.ua подготовил список всех денежных выплат.