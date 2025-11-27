Новое соглашение с МВФ: как оно повлияет на украинцев и бизнес

МВФ / © Associated Press

Украина и Международный валютный фонд договорились на уровне персонала о новой программе поддержки на 4 года общим объемом 8,2 миллиарда долларов.

Народный депутат Ярослав Железняк отмечает, что в документе прописаны обязательства, которые взяли на себя украинские власти, которые, в частности, повлияют на украинцев при продаже вещей в Интернете или трудоустройстве. Это должно помочь вывести экономику из «тени», но и ударит налогами по некоторому бизнесу и гражданам.

Народный депутат Ярослав Железняк пояснил, что именно это значит для украинцев и бизнеса, поскольку предусматриваются новые правила онлайн-торговли и изменения в трудоустройстве.

В частности, ожидается введение так называемого «налога на OLX», чтобы вывести из «тени» прибыль, которую получают рядовые граждане или ФЛП от продажи товаров или услуг на крупных цифровых платформах, к которым относятся, например, OLX, Prom, Kabanchik, Uber, Uklon, Airbnb и т.д. Предварительно платформы сами станут налоговыми агентами, поэтому пользователям не придется подавать декларации.

Другие условия он трактует как изменение в условиях льгот на международные почтовые отправления (сейчас сборы не нужно уплачивать за посылки до 150 евро — ред.), изменения критериев для ФЛП (искоренение схем «дробления» бизнеса), изменения критериев в трудовых отношениях (четкие критерии, чтобы разграничить признаки трудовых отношений и гражданско-правовых).

Напомним, Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренностей на уровне персонала по новой программе поддержки в размере $8,2 млрд на четыре года.

Об этом сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко по итогам работы миссии фонда во главе с Гевином Греем, которая в течение недели работала в Киеве. Окончательное решение еще предстоит принять Раде исполнительных директоров МВФ.

Новая программа позволит профинансировать критически важные расходы и сохранить макрофинансовую устойчивость.

В рамках переговоров Фонд подтвердил устойчивость украинской экономики, которая продолжает работу даже в условиях ударов по энергетической и инфраструктурной системам.

Кабинет министров также подготовил проект государственного бюджета на 2026 год в соответствии с рамкой программы с акцентом на эффективность расходов.

«Соглашение охватывает ряд фискальных и монетарных мер, направленных на закрепление программы. Она имеет целью поддержать макроэкономическую стабильность, восстановить „устойчивость долга и внешнюю жизнеспособность“, бороться с коррупцией и усовершенствовать систему государственного управления», — говорится в пресс-релизе МВФ.