Новое условие для получения 90 млрд евро: что ЕС требует от Украины

Брюссель требует от Киева максимально мобилизовать внутренние доходы

Получение масштабной финансовой поддержки от европейских партнеров будет сопровождаться новыми экономическими обязательствами украинского правительства. На этот раз Брюссель фокусирует внимание на способности страны самостоятельно наполнять собственную казну и оптимизировать систему сборов.

О подготовке новых требований к Киеву заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, чьи слова цитирует «Європейська правда».

Что именно требует Брюссель

Главным условием для выделения макрофинансового пакета в сумме 90 миллиардов евро станет глубокая реформа системы налогообложения. В Еврокомиссии настаивают, что Украина должна продемонстрировать эффективную мобилизацию внутренних доходов, чтобы укрепить экономику и снизить зависимость от внешних вливаний.

По словам Валдиса Домбровскиса, выступившего после заседания Совета ЕС по экономике и финансам 5 мая, в настоящее время стороны находятся на достаточно продвинутом этапе переговоров. Европейские и украинские должностные лица активно согласовывают параметры программы поддержки и перечень обязательств.

Детали еще согласовываются

Несмотря на подтверждение самого факта новых требований, европейский чиновник пока воздерживается от разглашения конкретных сроков и механизмов внедрения изменений. Он подчеркнул, что точные элементы будущей налоговой реформы все еще являются предметом обсуждения между Брюсселем и Киевом.

В то же время уже сейчас вполне понятно, что пересмотр политики внутренних доходов станет неотделимой частью нового кредитного соглашения. Без выполнения этих обязательств выделение дальнейших миллиардных траншей может оказаться под вопросом.

Напомним, Украина может потерять финансирование от Запада. Чтобы сохранить жизненно важное финансирование МВФ и Еврокомиссии, Украине необходимо принять закон о введении НДС на международные посылки.

