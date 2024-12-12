Новогодние цены: какие продукты могут еще подорожать в канун праздников

Праздничный стол в этом году обойдется украинцам еще дороже.
Спрос на продукты к праздничному столу начинает расти, что приведет к повышению их стоимости.
Эксперты рассказали изданию "РБК-Украина", какие продукты могут подорожать к праздникам.
Какие продукты могут подорожать больше всего
Руководитель отдела маркетинга оптового сельскохозяйственного рынка "Шувар" Татьяна Попович отметила, что ежегодно наблюдаются тенденции к повышению цен перед праздниками на такие продукты, как мясо, яйца, овощи и фрукты.
"Учитывая текущие тенденции, ожидается, что к новогодним праздникам цены на овощи, фрукты, мясо и яйца будут расти из-за повышенного спроса и сезонных факторов", — сказала она.
По словам эксперта, украинцы почувствовали повышение потребительских цен еще до наступления праздничного периода.
Так, в последние месяцы стоимость продуктов росла из-за инфляции, увеличения производственных затрат из-за подорожания топлива и энергоресурсов, неурожайности сельскохозяйственных культур из-за неблагоприятной погоды. Поэтому в целом этой зимой стоимость продуктов существенно выше, чем в прошлом.
Что будет с ценами на яйца и мясо перед праздниками
Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка отметил, что за год говядина и свинина выросли в цене, также подорожало филе курятины, а вот куриное бедро немного подешевело.
Он привел следующие данные по изменению стоимости мясных продуктов:
- Ошеек свинина – подорожал на 15% (с 242 грн/кг в 2023 году до 280 грн/кг)
- Говяжий гуляш – подорожал на 19% (с 252 грн/кг до 301 грн/кг)
- Куриное филе – подорожало на 8% (с 160 грн/кг до 174 грн/кг)
- Куриное бедро – цена снизилась на 4% (с 116 грн/кг до 112 грн/кг)
Попович добавила, что повышенный спрос в канун рождественских и новогодних праздников обуславливает рост розничных цен на основные виды мяса в среднем до 3% в декабре по сравнению с ноябрем 2024 года. По прогнозу эксперта, в январе 2025 года цены останутся на уровне декабря с незначительными региональными колебаниями.
"Насчет яиц, только после праздников возможно незначительное снижение цен, однако сезонные факторы могут влиять на их стоимость. Сейчас куриные яйца в супермаркетах в среднем стоят 78,4 грн/десяток", — сказала она.
Может ли повыситься цена на сыр
Гопка объяснил, что купить сыр к новогоднему столу обойдется на 15-20% дороже.
"Последние 5 месяцев из-за нехватки предложения повышалась стоимость молокосырья, что привело к росту цен на молочную продукцию, в том числе и сыров", – сказал он.
Какими будут цены на овощи и фрукты перед праздниками
Попович отметила, что в зимний период цены на овощи и фрукты обычно повышаются из-за сезонного уменьшения предложения и увеличения расходов на хранение.
"По прогнозам, к концу первого полугодия 2025 года возможен ежемесячный рост цен на плодоовощную продукцию на 5-7%, что будет зависеть от погодных условий, объемов поставок и логистики. Таким образом, сезонное подорожание по отношению к декабрю 2023 года может достичь 30-42%", – сказала она.
Аналитик УКАБ Максим Бойко добавил, что цены на сезонные фрукты (цитрусовые) еще не стабилизировались, поэтому наблюдается большое расхождение в стоимости.
Предложение на наиболее популярные фрукты к праздничному столу в следующем ценовом диапазоне:
- мандарины: 80-140 грн/кг
- апельсины: 90-100 грн/кг
- хурма: 80-100 грн/кг
- яблоки: 30-40 грн/кг
Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года овощи могут подорожать до 15%, а фрукты – до 10%. В частности, цена белокочанной капусты может вырасти до 33 гривен, репчатого лука – до 20 гривен, картофеля – до 37 гривен.
Цены на мясо традиционно перед Новым годом продолжат расти. Перед праздниками возможно повышение розничных цен на эти виды мяса до 9%.
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