Новогодние цены: какие продукты могут еще подорожать в канун праздников

Праздничный стол в этом году обойдется украинцам еще дороже.

Спрос на продукты к праздничному столу начинает расти, что приведет к повышению их стоимости.

Эксперты рассказали изданию "РБК-Украина", какие продукты могут подорожать к праздникам.

Какие продукты могут подорожать больше всего

Руководитель отдела маркетинга оптового сельскохозяйственного рынка "Шувар" Татьяна Попович отметила, что ежегодно наблюдаются тенденции к повышению цен перед праздниками на такие продукты, как мясо, яйца, овощи и фрукты.

"Учитывая текущие тенденции, ожидается, что к новогодним праздникам цены на овощи, фрукты, мясо и яйца будут расти из-за повышенного спроса и сезонных факторов", — сказала она.

По словам эксперта, украинцы почувствовали повышение потребительских цен еще до наступления праздничного периода.

Так, в последние месяцы стоимость продуктов росла из-за инфляции, увеличения производственных затрат из-за подорожания топлива и энергоресурсов, неурожайности сельскохозяйственных культур из-за неблагоприятной погоды. Поэтому в целом этой зимой стоимость продуктов существенно выше, чем в прошлом.

Что будет с ценами на яйца и мясо перед праздниками

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка отметил, что за год говядина и свинина выросли в цене, также подорожало филе курятины, а вот куриное бедро немного подешевело.

Он привел следующие данные по изменению стоимости мясных продуктов:

Ошеек свинина – подорожал на 15% (с 242 грн/кг в 2023 году до 280 грн/кг)

Говяжий гуляш – подорожал на 19% (с 252 грн/кг до 301 грн/кг)

Куриное филе – подорожало на 8% (с 160 грн/кг до 174 грн/кг)

Куриное бедро – цена снизилась на 4% (с 116 грн/кг до 112 грн/кг)

Попович добавила, что повышенный спрос в канун рождественских и новогодних праздников обуславливает рост розничных цен на основные виды мяса в среднем до 3% в декабре по сравнению с ноябрем 2024 года. По прогнозу эксперта, в январе 2025 года цены останутся на уровне декабря с незначительными региональными колебаниями.

"Насчет яиц, только после праздников возможно незначительное снижение цен, однако сезонные факторы могут влиять на их стоимость. Сейчас куриные яйца в супермаркетах в среднем стоят 78,4 грн/десяток", — сказала она.

Может ли повыситься цена на сыр

Гопка объяснил, что купить сыр к новогоднему столу обойдется на 15-20% дороже.

"Последние 5 месяцев из-за нехватки предложения повышалась стоимость молокосырья, что привело к росту цен на молочную продукцию, в том числе и сыров", – сказал он.

Какими будут цены на овощи и фрукты перед праздниками

Попович отметила, что в зимний период цены на овощи и фрукты обычно повышаются из-за сезонного уменьшения предложения и увеличения расходов на хранение.

"По прогнозам, к концу первого полугодия 2025 года возможен ежемесячный рост цен на плодоовощную продукцию на 5-7%, что будет зависеть от погодных условий, объемов поставок и логистики. Таким образом, сезонное подорожание по отношению к декабрю 2023 года может достичь 30-42%", – сказала она.

Аналитик УКАБ Максим Бойко добавил, что цены на сезонные фрукты (цитрусовые) еще не стабилизировались, поэтому наблюдается большое расхождение в стоимости.

Предложение на наиболее популярные фрукты к праздничному столу в следующем ценовом диапазоне:

мандарины: 80-140 грн/кг

апельсины: 90-100 грн/кг

хурма: 80-100 грн/кг

яблоки: 30-40 грн/кг

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года овощи могут подорожать до 15%, а фрукты – до 10%. В частности, цена белокочанной капусты может вырасти до 33 гривен, репчатого лука – до 20 гривен, картофеля – до 37 гривен.

Цены на мясо традиционно перед Новым годом продолжат расти. Перед праздниками возможно повышение розничных цен на эти виды мяса до 9%.

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