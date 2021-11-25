Новогодние подарки со скидкой до 90%. Готовьтесь к праздникам с Aliexpress и Черной пятницей Новости компаний

Новогодние подарки со скидкой до 90%. Готовьтесь к праздникам с Aliexpress и Черной пятницей Новости компаний

Давно мечтали о качественной Bluetooth-колонке, но постоянно откладывали покупку из-за нехватки средств? Впереди новогодние праздники, но не знаете, что подарить своим родным: от родителей до племянников? Может, следует поискать мультиварку, украшения и игрушки? Эта неделя создана для экономного шопинга. Ведь на Aliexpress начинается Черная пятница!

Почему подарки лучше искать на Aliexpress?

Маркетплейс Aliexpress предлагает широкий выбор товара, качественную продукцию, быстрый и эффективный шоппинг с демократичными ценами.

Более того, Черная пятница – это о долгих ожиданиях в очередях у касс торгового центра, борьбе за ограниченный товар, нужный размер одежды или любимый цвет гаджета. Если вы хотите избежать шоппинг-безумия, заходите на сайт Aliexpress и ищите желаемые товары онлайн со скидкой до 90%!

Если низкая цена вызывает у вас сомнения относительно качества товара, то не волнуйтесь. Такая цена – это не о качестве, а о производстве товара крупными партиями в Китае. Это выгодно как предпринимателю, так и покупателю. Первый – ставит более низкую цену и продает больше, а второй – покупает нужный продукт по низкой цене.

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Только в Черную пятницу мультифункциональная электрическая духовка BioloMix на 7 л обойдется вам в 2 267 грн. Это идеальный подарок для мамы или сестры. С помощью такой кухонной помощницы можно легко приготовить рыбу, стейк, запеченные овощи, жареные крылышки или картошку-фри. Также есть отдельные режимы для морепродуктов, тостов и сухофруктов. Только представьте, без скидки такой девайс стоил бы вам 5 399 грн!

Ищете полезный подарок для маленьких детей? Как насчет ночника с сенсорным экраном в виде кролика от MOONSHADOW? Новый друг поможет ребенку избавиться от страха темноты. Ведь в любой момент можно коснуться кролика, и он включится. Более того, ребенок сам может отрегулировать яркость ночника. Зарядки хватит на 8 часов высокой яркости и 200 часов – самой низкой. Без скидки цена – 1 071 грн, но только в Черную пятницу ночник вам обойдется в 257 грн.

Также не забудьте подарок себе. Если давно откладывали покупку уличного динамика, то пора это сделать. Ведь колонка Anker Soundcore Motion Boom с титановыми драйверами и технологией BassUp в Черную пятницу на Aliexpress обойдется вам всего в 2 539 грн. Это водонепроницаемый аксессуар, который будет работать без перерыва до 24 часов. Что может быть лучше?

Кстати, вам не придется ждать подарков три недели. Ведь Aliexpress гарантирует доставку через 7-8 дней после заказа.

Как экономить больше на шоппинге?

Существуют “золотые правил”а шопинга: перед началом марафона онлайн-покупок сядьте и запишите все, что вам нужно приобрести. К примеру, составьте список родных и близких, которых хотите поздравить на новогодние праздники. Также можете указать желаемые подарки.

Это поможет не потерять весь вечер на пролистывание ленты товаров. Более того, позволит избежать ненужных покупок.

"Золотое правило" экономии от Aliexpress – пользуйтесь дополнительными промокодами. К примеру, только для читателей ТСН.ua маркетплейс дарит промокодом TSNBF18. Так вы получите скидку -18$ при покупке товаров на общую сумму – 150$.

Покупаете больше – получите большую скидку. Например, покупая товары на 250$, получаете -30$ экономии. В предновогодний период это сделать не сложно, ведь список подарков ждет своей реализации.

Скидки действуют в период с 25-29 ноября 2021 года.

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