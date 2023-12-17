Новогодний стол подорожал: во сколько обойдутся "Оливье", "Шуба" и цитрусовые

Традиционный новогодний стол для семьи из четырех человек обойдется в 2 879,15 грн – на 8,4% дороже, чем в прошлом году.

Об этом свидетельствуют данные Национального научного центра Института аграрной экономики.

В частности, салат "Оливье" (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 285,46 грн. Дороже всего из ингредиентов обойдется вареная колбаса – 127 грн за 0,5 кг (на 10% дороже предыдущего года), соленые огурцы – 38 грн за 200 г (+9,2%), 180 г майонеза – 22,90 грн (+ 6,9%). Картофель подорожал на 75,9% по сравнению с 2022 годом.

В то же время зеленый горошек остался на уровне прошлого года – 45 грн за 0,5 кг. На другие ингредиенты цены снизились: 6 штук яиц стоят 34,56 грн (-22,2%), две морковки (380 г) – 3,33 грн (-55,3%), две луковицы (230 г) – 2, 99 грн (-54,4%).

За счет уменьшения цен на лук, морковь и свеклу (-4,8%) еще один популярный салат – "Сельдь под шубой" (1,5 кг продуктов) будет стоить на 1,2% дешевле уровня прошлого года – 133,08 грн.

Расходы на мясные продукты выросли на 7,4%. Всего стоимость 2,5 кг мяса на новогоднем столе составит 936 гривен. Овощная нарезка подорожала на 29% – 328,99 грн. Алкоголь вырос на 27,9%.

Стоимость овощей – огурцы, помидоры – выросла на 32,9% до 185,6 грн.

Цена фруктов для новогоднего стола – мандарины, бананы – снизилась на 10,4% до 111,84 грн.

Ранее сообщалось, что в декабре рост цен на продовольствие не остановится – на этот период приходится традиционное удорожание отдельных продуктов под влиянием сезонных факторов и праздничной вспышки потребления. Яйца уже начали дорожать. И это связано с сезонным фактором – с сентября по декабрь на рынке уже почти нет продукции хозяйств населения.

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