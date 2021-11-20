Новогодняя аренда: какое жилье ищут украинцы на праздники и что сейчас с ценами в городах Украины

Новогодняя аренда: какое жилье ищут украинцы на праздники и что сейчас с ценами в городах Украины

Больше всего квартир и домов, ожидаемо, в Киеве.

В канун новогодних праздников украинцы стали активнее искать жилье посуточно, в то же время и арендодатели увеличивают предложение. Больше всего выросло количество трехкомнаток в Ивано-Франковске – на 84%. Украинцы, в свою очередь, активно ищут дома в Закарпатье с бассейнами и саунами, а также квартиры.

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Об этом говорится в аналитике "OLX Недвижимость".

"Ближе к зимнему сезону украинцы стали активнее искать на ”OLX Недвижимость” жилье посуточно. Самое популярное направление для дома на сутки – запрос ”Карпаты”. Уже в октябре его вводили в поисковой строке около 6 800 раз. Следом за ним пытаются найти дом с бассейном, дом с баней и жилье в Буковеле", — говорится в исследовании.

Отмечается, что арендодатели реагируют на спрос и увеличивают количество объектов, но пока не увеличивают цены. Так, например, уже сейчас по всей Украине можно найти почти 11 тыс. квартир посуточно, 1 250 домов, почти 1 000 хостелов и несколько сотен вариантов гостиниц и баз отдыха.

Больше всего квартир, ожидаемо, в Киеве. Вопреки сезону на втором месте – Одесса, а замыкает тройку Львов. В пятерке также оказались Харьков и Днепр. Цены остаются такими, как и в начале осени. В то же время по сравнению с ноябрем и декабрем 2020 года в разгар активного сезона, уже сейчас, в сентябре-октябре, можно наблюдать увеличение стоимости от 4 до 25%.

Однокомнатные квартиры посуточно выросли в цене на 7% в среднем по стране. Рекордные 20% почувствуют на себе те, кто захочет снять квартиру в Чернигове, средняя цена там – 500 грн. На 19% в октябре по сравнению с декабрем 2020 года выросли цены на самые популярные объекты — однокомнатные квартиры в Киеве. В канун праздников уже в октябре по сравнению с прошлым месяцем особенно увеличился спрос на однушки в отдельных городах. Арендаторы стали интересоваться на 41% больше жильем в Чернигове, на 39% - в Хмельницком, на 21% - в Виннице.

Двухкомнатные квартиры рост цен затронул меньше – всего 4% в среднем по Украине. Если смотреть на топ городов по этому критерию, то во Львове и Виннице рост больше — на 12,5%. Сами арендаторы стали проявлять более активный интерес к объектам в Житомире – на 71%, Николаеве – 36% и в Хмельницком – 31%.

Трехкомнатные квартиры сейчас можно снять посуточно на 3% дороже. В Запорожье, Кропивницком и Луцке арендная плата за сутки выросла более чем на 20%. Что касается спроса, в октябре по сравнению с сентябрем на 83% больше украинцы стали отзываться на объявления в Херсоне. В Черкассах упала стоимость арендной платы, но, несмотря на это, тоже поднялся интерес к трёшкам — на 79%. На 65% активнее стали интересоваться большим жильем в Житомире.

Также в "OLX" отмечают, что к новогодним праздникам арендодатели начинают сдавать больше домов. ООсобенно это заметно в Киеве — сейчас там на 9% выросло количество предложений для тех, кто хочет посуточно арендовать. На втором месте — Славское, на третьем — Яремче. Цены на дома в городах, где предлагают больше объектов в октябре, выглядят так: Одесса — в среднем 2 500 грн/сутки, Киев — 5 000 грн, Яремче — 1 200 грн, Славское — 850 грн, Харьков — 2 000 грн, Днепр - 3 000 грн.

Напомним, ранее в Госстате сообщили, что в Украине в октябре 2021 года стоимость аренды однокомнатной квартиры в среднем по сравнению с декабрем 2020 года выросла на 9,3% – до 4 266 гривен.

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