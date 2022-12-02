Новогодняя закупка. Как и где выгодно купить товары к новогодним праздникам

Уже через несколько недель мы будем праздновать Новый Год. Конечно, в этом году праздники будут не такими, как обычно. Но даже сейчас в такое сложное время это повод сделать близким людям подарок и сказать о своих чувствах. Сегодня мы расскажем, где можно приобрести новогодние подарки и декор быстро, удобно и главное с удобством для себя.

Конечно, приобрести все необходимое для новогодних праздников можно в торговых центрах (но сейчас это не очень безопасно) или заказать онлайн (хотя выбор товаров в этом году не слишком широк). Но мы знаем другой, альтернативный способ.

Покупали ли вы когда-нибудь товары в Китае? Алиэкспресс – одна из самых известных платформ, имеющая много поклонников в Украине. Хотя недавно ALIEXPRESS ввели платную доставку посылок, ждать которые приходится достаточно долго, и товары приходят без проверки. Мы же хотим рассказать сегодня о других китайских маркетплейсах, где выбор товаров значительно больше, чем на Алиэкспресс, а цена в несколько раз дешевле. Кстати, товары из Китая уже давно не уступают качеством европейским и американским аналогам.

Мы решили спросить несколько советов, как и где можно выгодно скупиться к новогодним праздникам в Китае украинской компании Meest China, которая уже более 6 лет занимается выкупом и доставкой товаров из Поднебесной.

Знали ли вы, что кроме Алиэкспресса в Китае есть и другие маркетплейсы, где можно найти много интересных товаров? Это к примеру, Taobao, Tmall, 1688. Они нацелены на внутрикитайский рынок. То есть их сайты имеют исключительно китайский язык интерфейса, и для того чтобы купить там товары, нужно обязательно указывать какой-то адрес в Китае. Именно с этими маркетплейсами работает компания Meest China.

Вкратце расскажем, как работает сервис Meest China. Сначала вы регистрируетесь на сайте. Это можно сделать по ссылке. Дальше сразу можно приступать к покупкам. Чтобы шопиться непосредственно на внутрикитайских маркетплейсах, при регистрации на них нужно указать адрес склада Мост Чайна в Китае для доставки товаров. Когда они прибудут, их нужно зарегистрировать через свой личный кабинет, затем оформить и оплатить доставку в Украину. Звучит страшно, но Meest China позаботилась и сделала на своем сайте инструкции, как покупать на Taobao. Там все подробно расписано по шагам.

Но есть другой способ, как обойти все эти сложности. Можно купить товары на Новый Год из китайских маркетплейсов через платформу Meest China Shop – это сервис выкупа товаров из Китая от компании Meest China. На их сайте можно найти подходящую категорию, выбрать и заказать все, что нравится. Вот, например, по ссылке можно сразу перейти на категорию "Товары к Рождеству".

Чем выгоднее покупать через Meest China Shop?

Не разбираетесь с тонкостями регистрации и перевода на китайских маркетплейсах.

Экономите свое время на общении с китайскими продавцами.

Не занимаетесь самостоятельно выкупом и решением сложных вопросов в процессе покупки

Не регистрируете самостоятельно товары на складе по их прибытии

Все это за вас сделают сотрудники Meest China Shop. Вам останется только дождаться товары на складе, сформировать свою посылку и оплатить доставку в Украину. Оставим также ссылку на Инструкцию, как зарегистрироваться на Meest China Shop.

Кстати, с Мист Чайна очень выгодно можно начать бизнес на перепродаже товаров из Китая, даже тех же новогодних вещей. Сейчас это особенно актуально, поскольку в этом году в Украине ассортимент новогодних товаров не очень велик, а цены, даже на то, что есть, кусаются. Meest China помогает с выкупом товаров из китайских маркетплейсов в необходимом количестве и организует доставку в Украину.

У вас будет персональный менеджер, который будет помогать на каждом этапе от оформления заказа до получения груза в Украине. Вам помогут с просчетом тарифов на доставку, таможенном оформлением и все организуют под ключ. Также Meest China предоставляет все необходимые документы для перепродажи товаров в Украине.

Не важно, каким способом вы планируете скупаться в Китае, это все равно будет гораздо выгоднее, чем переплачивать, покупая в Украине. Тем более, посмотрите, какой ассортимент новогодних товаров уже есть на китайских маркетплейсах! Здесь и на подарки, и для праздничного декора, и для дома! Все чего душа пожелает.

Специально для наших читателей вместе с Meest China мы подготовили подарок! Промокод TSN22, дающий 10% скидку на доставку посылки из Китая компанией Meest China. Промокод действует до 31.12.2022 и активировать его можно в личном кабинете при оформлении доставки посылки.

До Нового Года осталось уже не так много времени. Так что не медлите. Заказывайте подарки и новогодний декор из Китая и создавайте незабываемую праздничную атмосферу.