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Новогодняя закупка. Как и где выгодно купить товары к новогодним праздникам Новости компаний

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Время на прочтение
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Новогодняя закупка. Как и где выгодно купить товары к новогодним праздникам

Уже через несколько недель мы будем праздновать Новый Год. Конечно, в этом году праздники будут не такими, как обычно. Но даже сейчас в такое сложное время это повод сделать близким людям подарок и сказать о своих чувствах. Сегодня мы расскажем, где можно приобрести новогодние подарки и декор быстро, удобно и главное с удобством для себя.

Конечно, приобрести все необходимое для новогодних праздников можно в торговых центрах (но сейчас это не очень безопасно) или заказать онлайн (хотя выбор товаров в этом году не слишком широк). Но мы знаем другой, альтернативный способ.

Покупали ли вы когда-нибудь товары в Китае? Алиэкспресс – одна из самых известных платформ, имеющая много поклонников в Украине. Хотя недавно ALIEXPRESS ввели платную доставку посылок, ждать которые приходится достаточно долго, и товары приходят без проверки. Мы же хотим рассказать сегодня о других китайских маркетплейсах, где выбор товаров значительно больше, чем на Алиэкспресс, а цена в несколько раз дешевле. Кстати, товары из Китая уже давно не уступают качеством европейским и американским аналогам.

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Мы решили спросить несколько советов, как и где можно выгодно скупиться к новогодним праздникам в Китае украинской компании Meest China, которая уже более 6 лет занимается выкупом и доставкой товаров из Поднебесной.

Знали ли вы, что кроме Алиэкспресса в Китае есть и другие маркетплейсы, где можно найти много интересных товаров? Это к примеру, Taobao, Tmall, 1688. Они нацелены на внутрикитайский рынок. То есть их сайты имеют исключительно китайский язык интерфейса, и для того чтобы купить там товары, нужно обязательно указывать какой-то адрес в Китае. Именно с этими маркетплейсами работает компания Meest China.

Вкратце расскажем, как работает сервис Meest China. Сначала вы регистрируетесь на сайте. Это можно сделать по ссылке. Дальше сразу можно приступать к покупкам. Чтобы шопиться непосредственно на внутрикитайских маркетплейсах, при регистрации на них нужно указать адрес склада Мост Чайна в Китае для доставки товаров. Когда они прибудут, их нужно зарегистрировать через свой личный кабинет, затем оформить и оплатить доставку в Украину. Звучит страшно, но Meest China позаботилась и сделала на своем сайте инструкции, как покупать на Taobao. Там все подробно расписано по шагам.

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Но есть другой способ, как обойти все эти сложности. Можно купить товары на Новый Год из китайских маркетплейсов через платформу Meest China Shop – это сервис выкупа товаров из Китая от компании Meest China. На их сайте можно найти подходящую категорию, выбрать и заказать все, что нравится. Вот, например, по ссылке можно сразу перейти на категорию "Товары к Рождеству".

Чем выгоднее покупать через Meest China Shop?

  • Не разбираетесь с тонкостями регистрации и перевода на китайских маркетплейсах.
  • Экономите свое время на общении с китайскими продавцами.
  • Не занимаетесь самостоятельно выкупом и решением сложных вопросов в процессе покупки
  • Не регистрируете самостоятельно товары на складе по их прибытии

 Все это за вас сделают сотрудники Meest China Shop. Вам останется только дождаться товары на складе, сформировать свою посылку и оплатить доставку в Украину. Оставим также ссылку на Инструкцию, как зарегистрироваться на Meest China Shop.

Кстати, с Мист Чайна очень выгодно можно начать бизнес на перепродаже товаров из Китая, даже тех же новогодних вещей. Сейчас это особенно актуально, поскольку в этом году в Украине ассортимент новогодних товаров не очень велик, а цены, даже на то, что есть, кусаются. Meest China помогает с выкупом товаров из китайских маркетплейсов в необходимом количестве и организует доставку в Украину.

У вас будет персональный менеджер, который будет помогать на каждом этапе от оформления заказа до получения груза в Украине. Вам помогут с просчетом тарифов на доставку, таможенном оформлением и все организуют под ключ. Также Meest China предоставляет все необходимые документы для перепродажи товаров в Украине.

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Не важно, каким способом вы планируете скупаться в Китае, это все равно будет гораздо выгоднее, чем переплачивать, покупая в Украине. Тем более, посмотрите, какой ассортимент новогодних товаров уже есть на китайских маркетплейсах! Здесь и на подарки, и для праздничного декора, и для дома! Все чего душа пожелает.

Специально для наших читателей вместе с Meest China мы подготовили подарок! Промокод TSN22, дающий 10% скидку на доставку посылки из Китая компанией Meest China. Промокод действует до 31.12.2022 и активировать его можно в личном кабинете при оформлении доставки посылки.

До Нового Года осталось уже не так много времени. Так что не медлите. Заказывайте подарки и новогодний декор из Китая и создавайте незабываемую праздничную атмосферу.

Дата публикации
Просмотры
172
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