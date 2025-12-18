Новогодние праздники: как будут работать банки

Банковская карта. / © Pexels

Во время зимних праздников, в частности, на Рождество и Новый год, для банковской системы Украины не введут выходные дни. Поскольку на период военного положения отменены праздничные выходные

Об этом говорится в постановлении №146 Национального банка.

Отмечается, что население сможет получать услуги в отделениях банков, пользоваться банкоматами, переводить и получать деньги. Впрочем, система электронных платежей будет работать с определенными ограничениями в Государственной казначейской службе.

В среду, 31 декабря, банки будут заниматься кассовыми операциями, банкоматы должны работать бесперебойно с наличными деньгами разных номиналов, чтобы обслуживать клиентов.

В то же время 30 декабря банки, чтобы обеспечить стабильную работу банковской системы и своевременную выплату зарплат, пенсий, социальных доплат и других денежных выплат, должны:

получить в НБУ и/или в уполномоченном банке наличные деньги для подкрепления операционных касс;

произвести расчеты за наличные деньги.

В первый день нового года, 1 января, в Нацбанке, эмиссионно-кассовые операции в банковской системе будут проходить по обычному графику. Это же касается системы электронных платежей, то в новогодние праздники СЭП будет работать в круглосуточном режиме 24/7.

Но регулятор согласился ограничить работу в СЭП для Государственной казначейской службы Украины. Поэтому с 31 декабря 2025 по 1 января 2026 платежные и информационные сообщения от и в адрес Госказначейства через СЭП будут недоступны.

